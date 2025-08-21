  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. China :  राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया तिब्बत का दौरा , जानें visits क्यों है खास ?

China :  राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया तिब्बत का दौरा , जानें visits क्यों है खास ?

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में बीजिंग के शासन की 60वीं वर्षगांठ पर दौरा किया और आधुनिक समाजवादी तिब्बत बनाने का आह्वान किया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- इसरो दिसंबर में लॉन्च करेगा पहला गगनयान परीक्षण मिशन, भारतीय वायुसेना तीन पायलटों को 2027 तक भेजेगा अंतरिक्ष में : शुभांशु शुक्ला
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

China :  राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया तिब्बत का दौरा , जानें visits क्यों है खास ?

China :  राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया तिब्बत का दौरा , जानें visits...

Pakistan Extends Airspace Ban : 23 सितंबर तक पाकिस्तान के  हवाई क्षेत्र से नहीं उड़ सकेंगे भारतीय विमान, बढ़ाई पाबंदी

Pakistan Extends Airspace Ban : 23 सितंबर तक पाकिस्तान के  हवाई क्षेत्र...

इसरो दिसंबर में लॉन्च करेगा पहला गगनयान परीक्षण मिशन, भारतीय वायुसेना तीन पायलटों को 2027 तक भेजेगा अंतरिक्ष में : शुभांशु शुक्ला

इसरो दिसंबर में लॉन्च करेगा पहला गगनयान परीक्षण मिशन, भारतीय वायुसेना तीन...

Myanmar : म्यांमार सेना ने पूर्वी शहर पर किया कब्ज़ा , विद्रोही लड़ाकों को हटा दिया

Myanmar : म्यांमार सेना ने पूर्वी शहर पर किया कब्ज़ा , विद्रोही...

अमेरिका की टॉप-10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भारत से गिरफ्तार, FBI ने घोषित किया था 2.17 करोड़ रुपये का इनाम

अमेरिका की टॉप-10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भारत से गिरफ्तार, FBI ने घोषित...

America Nikki Haley : निक्की हेली ने ट्रंप टैरिफ की खामियां गिना कर किया प्रहार  ,  राष्ट्रपति को चेताया

America Nikki Haley : निक्की हेली ने ट्रंप टैरिफ की खामियां गिना...