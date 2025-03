China retaliatory tariffs : चीन ने कनाडा के कृषि और खाद्य उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की

China retaliatory tariffs : चीन ने शनिवार को कनाडा के कुछ कृषि और खाद्य आयातों (Agriculture and Food Imports) पर जवाबी टैरिफ की घोषणा की। इससे पहले कनाडा ने अक्टूबर में चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों (Chinese-made electric vehicles) और स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों (steel and aluminium products) पर शुल्क लगाया था। खबरों के अनुसार, राज्य परिषद के सीमा शुल्क टैरिफ आयोग (Customs Tariff Commission) के एक बयान के अनुसार, नए शुल्क 20 मार्च से प्रभावी होंगे। कनाडा के रेपसीड तेल, तेल केक और मटर पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाए जाएंगे, और पोर्क और जलीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कनाडा और मैक्सिको द्वारा टैरिफ (tariff by Mexico) की घोषणाओं के दौर के साथ, ये टैरिफ पहले से ही उच्च वैश्विक व्यापार तनाव को और बढ़ा देते हैं। ये शुल्क अक्टूबर में ओटावा द्वारा चीनी आयातों के खिलाफ टैरिफ लगाने के जवाब में लगाए गए हैं, जिसमें सभी चीनी निर्मित ईवी पर 100% और स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर 25% अधिभार शामिल है।

सीमा शुल्क अधिकारियों के बयान में कहा गया है, “चीन के बार-बार विरोध और हतोत्साहन के बावजूद, कनाडा ने बिना किसी जांच के चीन से आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों, स्टील, एल्युमीनियम और अन्य उत्पादों पर एकतरफा प्रतिबंधात्मक उपाय (unilateral restrictive measures) किए हैं, जिससे चीन-कनाडा आर्थिक और व्यापारिक संबंध (China-Canada economic and trade relations) कमजोर हुए हैं।” जवाबी शुल्क लगाने का फैसला “भेदभाव-विरोधी जांच के बाद आया है, जिसमें पाया गया कि कुछ चीनी उत्पादों के खिलाफ कनाडा के प्रतिबंधात्मक उपायों (restrictive measures) ने सामान्य व्यापार व्यवस्था (normal business arrangement) को बाधित किया है और चीनी उद्यमों के वैध अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचाया है।” कनाडा ने पिछले अगस्त में चीनी सामानों पर टैरिफ (tariff on chinese goods) की घोषणा की थी, जो अमेरिका और यूरोपीय संघ (USA and EU) द्वारा चीनी निर्मित ईवी और अन्य उत्पादों के खिलाफ लगाए गए समान शुल्कों के बाद था। पश्चिमी सरकारों का कहना है कि चीन की सब्सिडी (China subsidy) उनके उद्योग को अनुचित लाभ देती है।