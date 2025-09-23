China Typhoon Ragasa : चीन में ‘तूफान रागासा’ को लेकर चेतावनी जारी, स्कूल और व्यवसाय बंद करने का आदेश

China Typhoon Ragasa : चीन ने मंगलवार को सुपर टाइफून रागासा के प्रभाव को देखते हुए कम से कम 10 शहरों को स्कूल और व्यवसाय बंद करने का आदेश दिया। खबरों के अनुसार,मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 24 घंटे के भीतर शक्तिशाली तूफान (powerful storm) चीन के मध्य या पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है। प्रांत के आपातकालीन प्रबंधन ब्यूरो ने मंगलवार सुबह एक बयान में कहा कि रागासा तूफान के 24 घंटे के भीतर गुआंगडोंग (Guangdong) के मध्य और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पहुंचने की आशंका है। लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के तैयार रहने को कहा गया है।

प्रांतीय मौसम विज्ञान वेधशाला के अनुसार, बुधवार को इसके झुहाई शहर (Zhuhai City) से जुवेन काउंटी (Xuwen County) तक के तटीय क्षेत्रों में पहुंचने की उम्मीद है, और इस दौरान 40 से 55 मीटर प्रति सेकंड की गति से हवाएं चलेंगी।

गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र में, गुआंग्शी के तटीय जलक्षेत्र (Guangxi’s coastal waters) में सभी यात्री और नौका जहाजों का परिचालन रोक दिया गया है।

गुआंग्शी के बेइहाई शहर में अधिकारियों ने बेइहाई-वेइझोउ द्वीप यात्री जहाज मार्ग (Beihai-Weizhou Island passenger ship route) को केवल उतरने तक सीमित कर दिया है, जिसमें किसी भी यात्री को चढ़ने की अनुमति नहीं है, और वेइझोउ द्वीप से बेइहाई के लिए शेष 6,000 पर्यटकों को निकालने का काम मंगलवार को पूरा होने वाला है।