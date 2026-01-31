China Viral horse toy : चीन में उदास चेहरे वाले हॉर्स की रिकॉर्ड तोड़ मांग ,  लोग मान रहें है सौभाग्य का प्रतीक

  1. हिन्दी समाचार
. चीन में 17 फरवरी से अश्व वर्ष की शुरुआत हो रही है, जो ऊर्जा, शक्ति और कड़ी मेहनत से जुड़ा राशि चिन्ह है।

By अनूप कुमार 
China Viral horse toy : चीन में 17 फरवरी से अश्व वर्ष की शुरुआत हो रही है, जो ऊर्जा, शक्ति और कड़ी मेहनत से जुड़ा राशि चिन्ह है। लेकिन एक उदास चेहरे वाले छोटे लाल खिलौने वाले घोड़े की तस्वीर वायरल हो गई है, जो यह संकेत देती है कि कई श्रमिक निराश हैं। चीन में यह खिलौना कामकाजी लोगों की मानसिक स्थिति और कॉर्पोरेट स्लेवरी के दर्द को बयां कर रहा है। कुछ लोग इसे चीनी राशि चक्र (Zodiac)से जोड़कर देख रहे हैं।

कैसे शुरू हुआ ये वायरल ट्रेंड?
यह ट्रेंड किसी सोची-समझी मार्केटिंग का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सिलाई की खामी (Sewing error) का नतीजा है। चीन के यीवू शहर में हैप्पी सिस्टर नामक दुकान की मालिक झांग हुओकिंग ने बताया कि एक कारीगर ने गलती से घोड़े की मुस्कान को उल्टा (Upside down) सिल दिया था। शुरुआत में झांग को लगा कि उन्हें रिफंड देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही इस रोते हुए घोड़े की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, यह रातों-रात आउट ऑफ स्टॉक हो गया। झांग ने बताया कि खामी का पता चलने पर उन्होंने पहले तो ग्राहक को पैसे वापस करने की पेशकश की, लेकिन ग्राहक ने खिलौना लौटाया ही नहीं। कुछ समय बाद, उन्हें पता चला कि खिलौने की तस्वीरें ऑनलाइन खूब वायरल हो रही हैं।

झांग ने कहा, “लोग मज़ाक में कहते थे कि रोते हुए घोड़े का चेहरा काम पर आपके लुक को दर्शाता है, जबकि मुस्कुराते हुए घोड़े का चेहरा काम के बाद आपके लुक को।” मांग बढ़ने पर उन्होंने उदास चेहरे वाले घोड़े का उत्पादन जारी रखने का फैसला किया।

झांग ने बताया कि जनवरी के मध्य तक कंपनी को प्रतिदिन 15,000 से अधिक ऑर्डर मिल रहे थे। मांग को पूरा करने के लिए कारखाने ने 10 अतिरिक्त उत्पादन लाइनें शुरू कीं।

बता दें कि उदास/रोता हुआ घोड़ा कीमत लगभग 25 युआन (300 रुपये के करीब) है। इस हार्स टॉय का रंग लाल और सुनहरा (सौभाग्य का प्रतीक) है।

