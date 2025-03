Chinese President Xi Jinping : चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव से की मुलाकात 

Chinese President Xi Jinping : चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग (Beijing) में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सेर्गेइ शोइगु (Secretary of the Russian Security Council Sergei Shoigu) से मुलाकात की। खबरों के अनुसार,शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और रूस मैत्रीपूर्ण पड़ोसी (China and Russia are friendly neighbors) और असंख्य परीक्षाओं से खरे उतरे सच्चे दोस्त हैं। वर्तमान वर्ष चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और सोवियत संघ के महान राष्ट्र सुरक्षा युद्ध यानी विश्व फासिस्ट विरोधी युद्ध की जीत की 80वीं वर्षगांठ है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ भी है।

ऐसे विशेष ऐतिहासिक महत्व संपन्न होने वाले वर्ष में चीन-रूस संबंध सिलसिलेवार महत्वपूर्ण एजेंडा की अगुवाई करेंगे। दोनों पक्षों के विभिन्न स्तरों को घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना और निरंतर रणनीतिक समन्वय व व्यावहारिक सहयोग (Strategic coordination and practical cooperation) गहराना चाहिए ताकि दोनों देशों के समान विकास व पुनरुत्थान को बढ़ावा मिले। दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मामलों के समन्वय (coordination of international and regional matters) को मजबूत करना, ब्रिक्स देशों और एससीओ की भूमिका निभाकर वैश्विक दक्षिण एकता व सहयोग (Global South Unity and Cooperation) की आम दिशा मजबूत करना चाहिए।

शोइगु ने राष्ट्रपति शी के प्रति राष्ट्रपति पुतिन का अभिवादन पहुंचाया। उन्होंने कहा कि रूस-चीन संबंध अभूतपूर्व ऊंचाई पर हैं, जो तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाते हैं। रूस और चीन ने विश्व में अहम भूमिका निभाकर बड़े देशों के संबंधों की मिसाल खड़ी की है। दोनों देशों का रणनीतिक सहयोग (Strategic cooperation) दोनों के समान हितों में है। रूस चीन के साथ डटकर सहयोग मजबूत करेगा। चीन हमेशा यूक्रेन संकट (Ukraine crisis) के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ाता है। रूस इसकी प्रशंसा करता है।