Super Exclusive : चिराग पासवान को अब नहीं चाहिए 40 सीट, 25 पर राजी लेकिन इन सीटों पर फंस गया पेच

बिहार चुनाव की तारीक ऐलान होते ही सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गयी हैं। वहीं अब NDA में सीट शेयरिंग पर मंथन तेज हो चुका है। इसी कड़ी में मंगलवार को धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे चिराग पासवान के पटना आवास पर पहुंचे। इनके बीच पूरे 49 मिनट तक बातचीत हुई। एक रिपोर्ट के जो जानकारी दी जो चौंकानेवाली थी।

चिराग पासवान को अब 40 सीट नहीं चाहिए

वहीं कई जगह से जानकारी सामने आई है कि चिराग पासवान 40 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए हैं। जिसपर एनडीए के एक सूत्र ने बताया कि चिराग पासवान 40 सीटों पर नहीं अड़े हुए हैं। बता दें बीजेपी बातचीत करके चिराग पावसान को मना ली है । चिराग ने 40 सीटों की जिद कब की छोड़ दी और वो अब 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन यहीं कांटा भी फंसा दिया गया है।

49 मिनट की मुलाकात और 25 सीटों की लिस्ट

एक एनडीए सूत्र के मुताबिक चिराग पासवान की धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से 49 मिनट की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान चिराग पासवान ने बीजेपी को अपना फैसला बता दिया। चिराग ने इसी फैसले के तहत बीजेपी को 25 सीटों की लिस्ट दी। लेकिन ये सिर्फ संख्या नहीं थी बल्कि वो लिस्ट थी, जिसमें चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि उनकी पसंद की 25 सीटें कौन-कौन सी हैं। असल पेच भी यही है।

चिराग पासवान की 25 सीटें BJP और JDU के लिए मुश्किल भरी

चिराग पासवान ने जिन 25 सीटों की लिस्ट बीजेपी को सौंपी है, उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिस पर या तो बीजेपी के सीटिंग विधायक हैं या फिर JDU के। यही नहीं इसमें एक सीट ऐसी भी है जहां जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक हैं। जो कि बहुत बड़ी समस्या है। बीजेपी चिराग को अपने कोटे की सीट कुर्बान कर देगी, लेकिन जदयू और हम पार्टी शायद ही इसके लिए माने।

इन सीटों पर फंस गया पेच

बता दें कि चिराग ने इन 25 सीटों में से एक सीट गोविंदगंज की मांगी है। यहां से फिलहाल BJP के सुनील मणि तिवारी विधायक हैं। चिराग यहां से अपना उम्मीदवार यानी राजू तिवारी को उतारने का मन बना चुके हैं। दूसरी सीट की बात करें तो वो वो है लालगंज। इस सीट पर वर्तमान में बीजेपी के संजय कुमार सिंह विधायक हैं।

JDU और HAM कोटे की ये 3 सीट मांग रहे चिराग पासवान- सूत्र

NDA सूत्र के अनुसार चिराग पासवान ने तीसरी सीट वैशाली की मांगी है। इस सीट से जदयू के सिद्धार्थ पटेल विधायक हैं। जबकि चौथी सीट मटिहानी की है। यहां से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग की पार्टी LJP से राज कुमार सिंह चुनाव जीते थे लेकिन वो दल बदलकर JDU में चले गए थे । ये पिछले चुनाव में LJP के एकमात्र विधायक थे, इसलिए दल बदल कानून के विरोध में इन पर नियम लागू नहीं हुआ। पांचवी सीट की बात करें तो वो जमुई की सिकंदरा है, जो चिराग पासवान को चाहिए। इस सीट से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी HAM के प्रफुल्ल मांझी विधायक हैं।

कैसे सुलझेगा सीट बटवारा ?

अगर बात करें तो सबसे बड़ा सवाल है कि इन 5 में से 3 सीटों की गुत्थी बीजेपी कैसे सुलझाएगी? एक बार को मान लिया जाए कि चिराग की पसंद वाली 2 सीटें बीजेपी अपने कोटे से कुर्बान कर दे।