सीएम योगी ने 72 परिवारों के लिए निर्मित फ्लैट की सौंपी चाबी, कहा-अब माफियाओं के कब्जे वाली जमीन पर बन रहे गरीबों के घर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद लखनऊ में माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर दुर्बल आय वर्ग के 72 परिवारों के लिए निर्मित फ्लैट के आवंटन-पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि, आज का कार्यक्रम अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब या व्यापारी की भूमि पर किसी माफिया या अपराधी ने कब्जा किया, तो उसका वही हाल होगा जो हम लोगों ने प्रयागराज में इससे पहले किया है।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, 2017 के पहले माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। डीजीपी आवास के पास अपनी कोठियां बनवाते थे और कोई कुछ नहीं कर पता था। लेकिन अब माफियाओं के कब्जा की गई जमीन पर अब गरीबों के लिए घर बन रहे हैं औ हम इसी तरह माफियाओं की जमीन पर गरीबों के आवास बनवाते रहेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, आज उत्तर प्रदेश माफियाओं से मुक्त हो रहा है। यही कारण है कि, प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के माफिया मुक्त होने से युवाओं की असीमित क्षमता का विस्तार हो रहा है। ये माफिया समाज के विकास में सबसे बड़े बैरियर हैं।

वहीं, इस दौरान अपने घर का मालिक बनकर लाभर्थियों ने खुशी जताई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। लाभर्थियों का कहना है कि, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि लखनऊ में भी उनका घर होगा और छोटी से नौकरी में ये संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी जी की कृपा से मेरा ये सपना पूरा हो गया। अब मैं अपने माता-पिता के साथ यहां रह सकती हूं।