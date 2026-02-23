CM Yogi Singapore Visit : डेटा सेंटर, कौशल विकास समेत अन्य सेक्टर्स में निवेश पर बनी सहमति, स्वास्थ्य व औद्योगिक अवसंरचना को मिलेगी गति

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सिंगापुर दौरे (Singapore Visit) के पहले दिन सोमवार को उन्होंने कई विदेशी निवेशकों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। इसके साथ ही यूपी में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारी के विविध आयामों पर विस्तृत चर्चा की।
सिंगापुर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सिंगापुर दौरे (Singapore Visit) के पहले दिन सोमवार को उन्होंने कई विदेशी निवेशकों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। इसके साथ ही यूपी में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारी के विविध आयामों पर विस्तृत चर्चा की।
Had a fruitful meeting with Mr. Lim Chow Kiat, Chief Executive Officer, GIC, along with his delegation, in Singapore today.
Explored avenues for long term institutional investments in Uttar Pradesh, particularly in infrastructure, logistics, industrial parks and sustainable… pic.twitter.com/l0hCb9YDdB
उन्होंने सिंगापुर की अग्रणी निवेश कंपनी टेमासेक होल्डिंग्स (Temasek Holdings) के चेयरमैन टियो ची हीन (Teo Chee Hean) और उनकी टीम से भी मुलाकात की। टेमासेक के वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो और यूपी में निवेश पर चर्चा की। साथ ही टेमासेक को यूपी में अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, वेयरहाउसिंग, फिनटेक आधारित शहरी विकास व अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
Had a productive meeting with Mr. Teo Chee Hean, Chairman, Temasek, and his team in Singapore today.
Discussed opportunities for sovereign investment participation in Uttar Pradesh across data centres, logistics hubs, renewable energy and industrial infrastructure. Highlighted… pic.twitter.com/wIYi02TRYj
इस दौरान टेमासेक की पोर्टफोलियो कंपनी मनिपाल हॉस्पिटल्स (Manipal Hospitals) द्वारा गाजियाबाद में लगभग 500 करोड़ रुपये के निवेश तथा असेंडास (Ascendas) द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग सुविधाओं के विकास हेतु करीब 500 करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित जानकारी भी साझा की गई। यह निवेश प्रदेश में स्वास्थ्य एवं औद्योगिक अवसंरचना को नई गति देने वाला माना जा रहा है।
Had a productive meeting with Ms. Tan Su Shan, Chief Executive Officer, DBS Group, along with her senior leadership team, in Singapore today.
Discussed strengthening financial cooperation, facilitating project financing and supporting investment flows into infrastructure and… pic.twitter.com/M9AuvLIRHK
बैठक में दोनों पक्षों ने डेटा सेंटर और कौशल विकास जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने पर सहमति व्यक्त की। यह सहयोग यूपी की भविष्य उन्मुख अवसंरचना के निर्माण तथा व्यापक रोजगार सृजन की परिकल्पना के अनुरूप होगा। इससे राज्य को तकनीकी रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने में सहायता मिलेगी।
