Cng Powered Suzuki Access : आ गया CNG वाला सुजुकी का ये स्कूटर , जानें रेंज और खासियत

वाहन में लगने वाले फ्यूल का अलग अलग सॉल्यूशन तलाशने की दौड़ में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने सबको पीछे छोड़ दिया । कंपनी की नई फ्यूल तकनीक पर पूरी दुनिया निगाहे टिकी हुई है।
डेयरी वेस्ट से बनी बायोगैस की पहल
Japan Mobility Show में शो में सुजुकी की सबसे खास पहल भारत से जुड़ी है। कंपनी ने यहाँ भारत में Dairy Cooperative Societies के साथ मिलकर बनाई जा रही Biogas और खाद परियोजना को प्रदर्शित किया। इस प्रोजेक्ट में गाय के गोबर को इस्तेमाल करके कंप्रेस बायोमीथेन गैस (CBG) बनाई जाएगी, जो प्रदूषण रहित ऊर्जा का एक स्रोत है। शो में इस gas plant का एक छोटा मॉडल दिखाया गया, जिससे यह पता चलता है कि यह स्थानीय रूप से ऊर्जा कैसे पैदा करेगा और rural economies को सहारा देते हुए प्रदूषण भी कम करेगा। यह पहल भारत में carbon emissions कम करने के लिए सुजुकी की एक बड़ी योजना का हिस्सा है।
एक्सेस स्कूटर के प्रोटोटाइप में डुअल -टैंक भी दिया गया है। एक 6-लीटर का CNG टैंक सीट के नीचे लगा है, और साथ में एक 2-लीटर का पेट्रोल टैंक भी है। यह ख़ास डिज़ाइन अभी बाज़ार में उपलब्ध किसी भी स्कूटर में नहीं मिलता। इन अतिरिक्त पुर्जों के कारण स्कूटर का कुल वज़न लगभग 10% बढ़ जाता है, लेकिन एक बार में सारे टैंक भरवाने पर यह लगभग 170 किलोमीटर तक चल सकता है।