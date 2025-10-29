  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Cng Powered Suzuki Access : आ गया CNG वाला सुजुकी का ये स्कूटर , जानें रेंज और खासियत

Cng Powered Suzuki Access : आ गया CNG वाला सुजुकी का ये स्कूटर , जानें रेंज और खासियत

वाहन में लगने वाले फ्यूल का अलग अलग सॉल्यूशन तलाशने की दौड़ में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने सबको पीछे छोड़ दिया । कंपनी की नई फ्यूल तकनीक पर पूरी दुनिया निगाहे टिकी हुई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Cng Powered Suzuki Access : आ गया CNG वाला सुजुकी का ये स्कूटर , जानें रेंज और खासियत

Cng Powered Suzuki Access : आ गया CNG वाला सुजुकी का ये...

FASTag : फास्टैग KYC के बाद अब आया KYV, इंटरनेट पर वाहन मालिकों का फूटा गुस्सा

FASTag : फास्टैग KYC के बाद अब आया KYV, इंटरनेट पर वाहन...

Renault Duster India return : नई जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर की हो रही वापसी , जानें कब होगा लॉन्च और नया लुक

Renault Duster India return : नई जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर की हो रही...

Electric Road System : अब सड़क पर फर्राटा भरते ही चार्ज हो जाएगी आपकी गाड़ी, चार्जिंग की नो टेंशन

Electric Road System : अब सड़क पर फर्राटा भरते ही चार्ज हो...

Kia Carens CNG : किआ कैरेंस अब सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध , जानें कीमत और फीचर्स

Kia Carens CNG : किआ कैरेंस अब सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध...

 Shankar Mahadevan MG M9 Luxury EV : म्यूजिशियन शंकर महादेवन ने खरीदी MG की ये कार , कीमत और रेंज बेमिसाल

 Shankar Mahadevan MG M9 Luxury EV : म्यूजिशियन शंकर महादेवन ने खरीदी...