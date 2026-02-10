Maruti Suzuki Rail Delivery Record :  मारुति सुजुकी ने रेल लॉजिस्टिक्स से कार डिलीवरी में बनाया रिकॉर्ड, जानिए कितनी बचत हुई

दिग्गज कार निर्माता मारुति सुजुकी ने सोमवार (9 फरवरी) को 2025 में रेल के माध्यम से रिकॉर्ड कार डिलीवरी की घोषणा की है। खबरों के अनुसार, मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने रेल परिवहन के माध्यम से अब तक की सबसे अधिक मात्रा हासिल की है, जिसके तहत कैलेंडर वर्ष 2025 में 5.85 लाख से अधिक वाहनों का रेल परिवहन किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। कंपनी के आउटबाउंड वाहन लॉजिस्टिक्स (Outbound Vehicle Logistics) में रेल का हिस्सा अब लगभग 26 प्रतिशत है, जो 2016 में 5.1 प्रतिशत था।

ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी (automobile manufacturing company) का कहना है कि रेल लॉजिस्टिक्स (Rail Logistics) की ओर इस बदलाव से कार्बन उत्सर्जन (carbon emissions) में कमी आई है, ईंधन की खपत घटी है और सड़क पर भीड़‌भाड़ कम हुई है। कंपनी के अनुसार, 2025 में रेल द्वारा माल भेजने से 87,904 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली और 687 लाख लीटर से अधिक ईंधन की बचत हुई।

कंपनी वर्तमान में 45 से अधिक फ्लेक्सी डेक रेक (Flexi Deck Rake) संचालित करती है, जिनमें से प्रत्येक ट्रिप लगभग 260 कारें ले जाने में सक्षम है।

पिछले साल गुजरात और मानेसर में स्थित इसके प्लांट्स के रेलवे साइडिंग से भेजे गए वाहन इसके कुल रेल परिवहन का 53 फीसदी थे।

मारुति का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030-31 तक रेल से डिलीवरी को 35 प्रतिशत तक बढ़ाना है। रेल परिवहन भी 2016 में 77,000 वाहन से बढ़कर 7.5 गुना से अधिक हो गया।