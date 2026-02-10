  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Maruti Suzuki Rail Delivery Record :  मारुति सुजुकी ने रेल लॉजिस्टिक्स से कार डिलीवरी में बनाया रिकॉर्ड, जानिए कितनी बचत हुई

Maruti Suzuki Rail Delivery Record :  मारुति सुजुकी ने रेल लॉजिस्टिक्स से कार डिलीवरी में बनाया रिकॉर्ड, जानिए कितनी बचत हुई

दिग्गज कार निर्माता मारुति सुजुकी ने सोमवार (9 फरवरी) को 2025 में रेल के माध्यम से रिकॉर्ड कार डिलीवरी की घोषणा की है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Maruti Suzuki Rail Delivery Record :  मारुति सुजुकी ने रेल लॉजिस्टिक्स से कार डिलीवरी में बनाया रिकॉर्ड, जानिए कितनी बचत हुई

Maruti Suzuki Rail Delivery Record :  मारुति सुजुकी ने रेल लॉजिस्टिक्स से...

Lamborghini Car : लैंबॉर्गिनी की तीर जैसी रफ्तार पर सेफ्टी फीचर्स भी दमदार , जानें इस कार के बारे में जो कानपुर दुर्घटना के बाद चर्चा में

Lamborghini Car : लैंबॉर्गिनी की तीर जैसी रफ्तार पर सेफ्टी फीचर्स भी...

Nissan Gravite : निसान ग्रेविटे जल्द होगी लॉन्च, जानें फीचर और इंजन

Nissan Gravite : निसान ग्रेविटे जल्द होगी लॉन्च, जानें फीचर और इंजन

TVS Jupiter 110 prices hiked :  TVS जुपिटर 110 की कीमतें बढ़ीं , जानिए कितनी वेरिएंट-वाइज़ डिटेल्स

TVS Jupiter 110 prices hiked :  TVS जुपिटर 110 की कीमतें बढ़ीं...

Hyundai i20 : सस्ती हुई प्रीमियम हैचबैक हुंडई i20 , अब 5.99 लाख रुपये में खरीदें

Hyundai i20 : सस्ती हुई प्रीमियम हैचबैक हुंडई i20 , अब 5.99...

Audi car features :  ऑडी ने माई ऑरास इन-कार फीचर किया लॉन्च , बनाए रखता है आरामदायक वातावरण

Audi car features :  ऑडी ने माई ऑरास इन-कार फीचर किया लॉन्च...