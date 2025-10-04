MP News :12 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश में Coldrif सिरप पर लगा बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को ”किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा”

तमिलनाडु के बाद अब मध्यप्रदेश में कोल्ड्रिफ पर बैन लगा दिया गया है। एमपी सीएम ने सीरप पर बैन लगते हुए कड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर कोई इस नियम का उलंघन करेगा तो दोषियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। बता दें कि सिरप के अलावा कंपनी के सभी प्रोडक्ट को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है।

CM ने दिया अल्टीमेटम

बता दें ये सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो चुकी है । हाल ही एमपी के छिंदवाड़ा में बच्चों की जान चली गई। जिस पर अपनी फीडबैक देते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा, “छिंदवाड़ा में coldriff सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्यप्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है।”

सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा ‘सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है।

दोषियों को नहीं बख्शेंगे: CM मोहन यादव

सीएम मोहन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा , “बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।”

कई बच्चों की हुई मौत

बता दें कि तमिलनाडु में पहले ही इस सिरप को बैन कर दिया गया है। कोल्ड्रिफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसपर मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन लेते हुए एमपी में भी इस सिरप को बैन कर दिया गया है।