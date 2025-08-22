Colombia : कोलंबिया में दो अलग-अलग गुरिल्ला हमलों में 18 लोग मारे गए

Colombia : कोलंबिया में दो अलग-अलग हमलों में कम से कम 18 लोग मारे गए और 40 से ज़्यादा घायल हुए। खबरों के अनुसार,दोनों ही हमले पूर्व FARC गुरिल्ला समूह के असंतुष्ट गुटों से जुड़े थे। एक हमला कैली में हुआ, जहाँ मार्को फ़िदेल सुआरेज़ मिलिट्री एविएशन स्कूल (Marco Fidel Suarez Military Aviation School) के पास विस्फोटकों से भरे एक मालवाहक वाहन में विस्फोट हो गया। कैली के मेयर एलेजांद्रो एडर (Mayor of Cali Alejandro Ader) ने शहर के उत्तरी हिस्से की एक व्यस्त सड़क पर हुए विस्फोट की पुष्टि की और प्रारंभिक जानकारी में “कम से कम पाँच लोगों की मौत और 36 लोगों के घायल होने” की सूचना दी।

उसी दिन पहले, एंटिओक्विया के अमाल्फी में कोका उन्मूलन अभियान (Coca eradication campaign in Amalfi) के दौरान राष्ट्रीय पुलिस के एक ब्लैक हॉक UH-60 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 12 अधिकारियों की मौत हो गई थी।

कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो (Colombian President Gustavo Petro) ने दोनों घटनाओं के लिए FARC असंतुष्ट समूहों (FARC dissident groups) को जिम्मेदार ठहराया, जिन्होंने 2016 के शांति समझौते को अस्वीकार कर दिया था जिसका उद्देश्य दशकों से चल रहे आंतरिक संघर्ष (internal conflict) को समाप्त करना था, जिसमें 4,50,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है।