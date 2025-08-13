Colombia Bullfighting Festival : कोलंबिया में उत्सव के दौरान बुलफाइटिंग में  भड़का सांड, जानें बुलफाइटर का क्या हुआ हाल

Colombia Bullfighting Festival : कोलंबिया में बुलफाइटिंग फेस्टिवल के दौरान सांड के तांडव ने एक व्यक्ति की जान ले ली। पूरी घटना का भयावह दृश्य ऑनलाइन वायरल हो रहा है। यहां एक शख्स ने सांड को चिढ़ाने के लिए उसकी तरफ तेजी से दौड़ लगाई लेकिन उसके बाद जो हुआ वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

खबरों के अनुसार, यह घटना शनिवार को कोलंबिया के फंडासियन शहर में एक बुलफाइटिंग फेस्टिवल के दौरान हुई थी। फेस्टिवल में 35 साल के योवानिस मार्केज भाग ले रहे कई लोगों के साथ मौजूद थे। लेकिन, इसके बाद जो हुआ उसमें मार्केज की जान चली गई।

वीडियो में 35 वर्षीय व्यक्ति सांड की ओर दौड़ते और कलाबाज़ी करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन सांड अचानक आगे बढ़ा और अपने एक सींग से उसे टक्कर मार दी। दर्शक डर के मारे इधर-उधर भागने लगे, तभी जानवर ने मार्केज़ पर फिर से हमला कर दिया, उन पर सींग मारकर उन्हें पलट दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दर्शक मदद के लिए दौड़े और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गए, लेकिन बाद में उनकी चोटों के कारण मौत हो गई।

कोरालेजा कोलंबिया में प्रचलित एक प्रकार का बैल-लड़ाई उत्सव है। पारंपरिक स्पेनिश शैली की बैल-लड़ाई के विपरीत, कोरालेजा में जनता बैलों के साथ रिंग में सक्रिय रूप से भाग लेती है। ये आयोजन अधिकांश देशों में अवैध हैं, लेकिन स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के अधिकांश हिस्सों में वैध हैं।