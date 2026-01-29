Colombia plane crash : कोलंबिया में बड़ा विमान हादसा, एक सांसद सहित 15 यात्रियों की मौत 

Colombia plane crash : उत्तर पूर्वी कोलंबिया में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 15 यात्रियों की मौत हो गई। यह दुर्घटना बुधवार को नॉर्टे डी सैंटेंडर प्रांत (Norte de Santander Province) में हुई, जो कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। विमान सरकारी एयरलाइन सतेना का था। विमान में 13 यात्री और दो चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें कोलंबियाई संसद का एक सदस्य भी शामिल था। विमान का लैंडिंग से पहले संपर्क टूट गया था। पहाड़ी इलाके से विमान का मलबा बरामद किया गया।

उत्तर-पूर्वी कोलंबिया के नॉर्टे डी सेंटेंडर के एक ग्रामीण इलाके से विमान दर्घटनाग्रस्त की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। वहीं, उड़ान संचालित करते वाली सरकारी एयरलाइन सतेना ने कहा कि यात्रियों की स्थिति का पता लगाने के लिए मौके पर एक बचाव दल को भेजा गया था।

कोलंबिया के परिवहन मंत्रालय (Colombian Ministry of Transport) ने विमान हादसे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, ‘विमान हादसे में कोई जीवित नहीं बचा है।’ विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HK4709 है, स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजकर 42 मिनट पर कुकुटा के हवाई अड्डे से ओकाना के लिए रवाना हुआ था, जो पहाड़ों से घिरा एक शहर है। यह उड़ान आमतौर पर लगभग 40 मिनट की थी।