  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Congo mining accident :  कांगो में भयानक हादसा , रुबाया कोल्टन खदान में 200 मौते

Congo mining accident :  कांगो में भयानक हादसा , रुबाया कोल्टन खदान में 200 मौते

अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) के पूर्वी हिस्से में उस समय एक बड़ी त्रासदी हो गई जब रुबाया कोल्टन खदान में भारी बारिश के कारण भूस्खलन आया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Congo mining accident : अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) के पूर्वी हिस्से में उस समय एक बड़ी त्रासदी हो गई जब रुबाया कोल्टन खदान में भारी बारिश के कारण भूस्खलन आया। इस हादसे में कम से कम 200 लोग मारे गए हैं। यह खदान मिलिशिया ग्रुप एम23 के कब्जे में है। सरकारी और विद्रोही अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। कई शव अभी भी कीचड़ में दबे हुए हैं। मौतों की संख्या बढ़ सकती है।

पढ़ें :- 28 फरवरी की रात में आसमान में ग्रहों की होगी परेड, क्या भारत में नजर आएगा अद्भुत दृश्य?

चश्मदीदों का कहना है कि जब भूस्खलन हुआ, तब खदान के अंदर सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि छोटे बच्चे और बाजार में सामान बेचने वाली महिलाएं भी मौजूद थीं। मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने का मौका तक नहीं मिला। अब तक 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि कई अभी भी खदान की गहरी सुरंगों में फंसे हुए हैं।

हादसा
यह हादसा 28 या 29 जनवरी 2026 को हुआ। बुधवार को पहला भूस्खलन आया, जिसमें पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। गुरुवार को दूसरा भूस्खलन हुआ। भारी बारिश ने मिट्टी को ढीला कर दिया, जिससे खदान के कई हिस्से भर गए। खदान में हाथ से कोल्टन निकालने वाले मजदूर काम काम कर रहे थे।

रुबाया खदान उत्तर किवु प्रांत में है, जो गोमा शहर से करीब 60 किमी दूर है. यह दुनिया की कोल्टन (Columbite-Tantalite) की सबसे बड़ी आपूर्ति में से एक है। कोल्टन से टैंटलम निकाला जाता है, जो स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, एयरक्राफ्ट इंजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। दुनिया की 15 से 30 प्रतिशत कोल्टन इसी इलाके से आती है।

पढ़ें :- कौन थीं ISI हेडक्वार्टर को उड़ाने वाली आसिफा मेंगल और नाको मीरान? BLA ने जारी की सुसाइड बॉम्बर्स डिटेल्स
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

28 फरवरी की रात में आसमान में ग्रहों की होगी परेड, क्या भारत में नजर आएगा अद्भुत दृश्य?

28 फरवरी की रात में आसमान में ग्रहों की होगी परेड, क्या...

कौन थीं ISI हेडक्वार्टर को उड़ाने वाली आसिफा मेंगल और नाको मीरान? BLA ने जारी की सुसाइड बॉम्बर्स डिटेल्स

कौन थीं ISI हेडक्वार्टर को उड़ाने वाली आसिफा मेंगल और नाको मीरान?...

Congo mining accident :  कांगो में भयानक हादसा , रुबाया कोल्टन खदान में 200 मौते

Congo mining accident :  कांगो में भयानक हादसा , रुबाया कोल्टन खदान...

ICC ने पाकिस्तान सरकार के फैसले पर जताया कड़ा ऐतराज, PCB को बड़े नुकसान की दी चेतावनी

ICC ने पाकिस्तान सरकार के फैसले पर जताया कड़ा ऐतराज, PCB को...

Epstein Files : यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन मामले में ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार पर गवाही देने का बढ़ा दबाव, जानिए क्यों छिड़ा है विवाद?

Epstein Files : यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन मामले में ब्रिटेन के पूर्व...

Australian Open 2026 : कार्लोस अल्कारेज ने 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैम्पियन नोवाक जोकोविच को धूल चटाकर जीता खिताब, 87 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

Australian Open 2026 : कार्लोस अल्कारेज ने 24 बार के ग्रैंड स्लैम...