CM हिमंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौरव गोगोई ने बताया C ग्रेड सिनेमा से बदतर, बोले- तथाकथित चतुर मुख्यमंत्री ने सबसे बेवकूफी भरे और फर्जी पॉइंट दिए

Assam Politics : असम विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राज्य में आरोप-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई के परिवार पर पाकिस्तान से संबंध होने का गंभीर आरोप लगाया है। जिस पर गोगोई ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इन दावों को बेवकूफी भरा और फर्जी बताया है।

दरअसल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “गौरव गोगोई और उनकी पत्नी आरोपी नंबर 1 अली तौकीर शेख के करीबी हैं, जो विदेश में रहने वाला प्लानर और हैंडलर है।” असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद की युवाओं के साथ एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, “गौरव गोगोई युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर पाकिस्तान दूतावास गए थे और तत्कालीन हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से मिले थे।”

गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंत ने बताया कि पाक एजेंट अली तौकीर शेख ने 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत का दौरा किया; वह दुनिया भर में भारत विरोधी नैरेटिव पर फोकस कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पाक एजेंट अली तौकीर शेख के बहुत करीब हैं। असम सरकार द्वारा जांच शुरू करने के बाद पाक एजेंट अली तौकीर शेख ने किसी को बचाने के लिए अपने सभी ट्वीट डिलीट कर दिए।

हिमंत ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ने भारत से जुड़ी अलग-अलग जानकारी इकट्ठा की, और पाकिस्तानी नागरिक अली शेख को रिपोर्ट देती थी। गौरव की पत्नी एलिजाबेथ ने नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद क्लाइमेट एक्शन के बारे में IB सूत्रों से जानकारी इकट्ठा की। गोगोई ने चुनाव हलफनामे में अपनी पत्नी के पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के बारे में नहीं बताया। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को पेमेंट करने के लिए FCRA नियमों को नज़रअंदाज़ किया गया।

असम के CM हिमंत ने गुवाहाटी में प्रेस मीट में कहा, “FCRA नियमों को दरकिनार करके गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को पेमेंट किया गया। भारतीय फर्म में काम करते हुए गौरव की पत्नी एलिजाबेथ 6 बार इस्लामाबाद गईं; दूसरे NGO में शामिल होने के बाद तीन बार पाकिस्तान गईं। एलिजाबेथ चुपके से पाकिस्तान जाने के लिए सिर्फ अटारी बॉर्डर का इस्तेमाल करती थीं, कभी फ्लाइट से नहीं गईं। गौरव ने अपनी शादी से पहले दिसंबर 2013 में चुपके से पाकिस्तान का दौरा किया था।”

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ” गौरव को 2013 में इस्लामाबाद, कराची जाने की इजाज़त मिली, हालांकि वीज़ा सिर्फ़ लाहौर के लिए जारी किया गया था; असम पुलिस को इस ट्रिप के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। 2013 में पाकिस्तान में 10 दिन के प्रवास के दौरान, गौरव डिजिटल रूप से शांत था; हमें शक है कि उसने वहाँ किसी तरह की ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान दौरे के बाद, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद में रक्षा हार्डवेयर, परमाणु संयंत्रों पर सवाल पूछे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बेटा 2022 में भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के बाद अब ब्रिटिश नागरिक है।

उन्होंने कहा, “एक पाकिस्तानी कंपनी ने गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ को नौकरी दी, फिर उन्हें भारत ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उनकी सैलरी अली तौकीर शेख ही देते रहे। हमें कांग्रेस सांसद गौरव, उनकी पत्नी एलिजाबेथ और पाक एजेंट अली शेख के बीच गहरे कनेक्शन पर यकीन है; हम सेंट्रल एजेंसी से जांच की सिफारिश करते हैं। हमने मौजूदा सांसद गौरव गोगोई से पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में पूछताछ नहीं की है; उनकी पोजीशन का सम्मान करते हुए इसे केंद्र पर छोड़ दिया है।”

“अगर अभी गौरव गोगोई को गिरफ्तार करने जैसे कड़े कदम उठाए गए, तो मुझ पर असम विधानसभा चुनावों से पहले राजनीति करने का आरोप लगेगा। राजीव गांधी के पीएम बनने के बाद सोनिया गांधी ने इटली की नागरिकता छोड़ दी थी; राहुल को इसकी तुलना गौरव से करनी चाहिए।”

गौरव गोगोई का पलटवार

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की प्रेस मीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मुझे दिल्ली और असम के उन पत्रकारों पर दया आती है जिन्हें सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलनी पड़ी। यह एक C ग्रेड सिनेमा से भी बदतर था। तथाकथित राजनीतिक रूप से चतुर मुख्यमंत्री ने सबसे बेवकूफी भरे और फर्जी पॉइंट दिए। यह #SuperFlop हमारी #XomoyParivartanYatra के बिल्कुल उलट है, जो मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कब्ज़ा की गई 12,000 बीघा ज़मीन का खुलासा करने में हिट रही है।”