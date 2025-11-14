  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. कांग्रेस बोली- रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर डाल रहे गहरा प्रभाव

कांग्रेस बोली- रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर डाल रहे गहरा प्रभाव

Bihar Vote Counting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना जारी है। जिसके शुरुआती रुझानों में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Bihar Vote Counting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना जारी है। जिसके शुरुआती रुझानों में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं।

पढ़ें :- बिहार मतगणना के बीच PM मोदी और CM नीतीश ने पंडित नेहरू को किया याद, जानें- क्या कहा

शुरुआती रुझानों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को मीडिया से कहा, “यह तो बस शुरुआत है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं। रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। SIR और ‘वोट चोरी’ जैसे मुद्दों के बावजूद जनता ने अदम्य साहस दिखाया है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने कारगर साबित होंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यह मुकाबला भारत के चुनाव आयोग और बिहार की जनता के बीच है। ‘टू सर्व विद लव’ नाम की एक किताब भी आई थी। ज्ञानेश कुमार गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह किताब लिख रहे हैं।”

एनडीए बिहार में भारी बहुमत की ओर बढ़ने और हम (एस) के अच्छे प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री और हम (एस) के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा, “अमित शाह एक ज़मीनी नेता हैं जिन्होंने यहाँ का माहौल भांप लिया है और भविष्यवाणी की है कि एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा – और ठीक वैसा ही हो रहा है। लोकसभा चुनावों के दौरान, हमने स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। अगर हमें यहाँ मंत्री पद नहीं भी मिलता है, तो भी यह ज़रूरी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। अब यह भी स्पष्ट है कि जेडी(यू) सबसे बड़ी पार्टी होगी।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'चुनाव का कोई मतलब नहीं, ज्ञानेश कुमार ने बिहार में जीत का सर्टिफिकेट मोदी जी को दे दिया...' AAP सांसद संजय सिंह ने रुझानों पर दी प्रतिक्रिया

'चुनाव का कोई मतलब नहीं, ज्ञानेश कुमार ने बिहार में जीत का...

Sravasti News : संदिग्ध हालात में घर में मृत मिला पूरा परिवार, पांच मौतों से गांव में मचा हड़कंप

Sravasti News : संदिग्ध हालात में घर में मृत मिला पूरा परिवार,...

कांग्रेस बोली- रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर डाल रहे गहरा प्रभाव

कांग्रेस बोली- रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की...

खेसारी और मैथिली ठाकुर की सीटों पर कौन आगे? जानें- अब तक का रुझान

खेसारी और मैथिली ठाकुर की सीटों पर कौन आगे? जानें- अब तक...

बिहार मतगणना के बीच PM मोदी और CM नीतीश ने पंडित नेहरू को किया याद, जानें- क्या कहा

बिहार मतगणना के बीच PM मोदी और CM नीतीश ने पंडित नेहरू...

Bihar Election Result LIVE: रुझानों में अब तक जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, जानिए किसकी बन रही सरकार

Bihar Election Result LIVE: रुझानों में अब तक जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी,...