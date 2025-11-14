कांग्रेस बोली- रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर डाल रहे गहरा प्रभाव

Bihar Vote Counting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना जारी है। जिसके शुरुआती रुझानों में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं।

शुरुआती रुझानों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को मीडिया से कहा, “यह तो बस शुरुआत है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं। रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। SIR और ‘वोट चोरी’ जैसे मुद्दों के बावजूद जनता ने अदम्य साहस दिखाया है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने कारगर साबित होंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यह मुकाबला भारत के चुनाव आयोग और बिहार की जनता के बीच है। ‘टू सर्व विद लव’ नाम की एक किताब भी आई थी। ज्ञानेश कुमार गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह किताब लिख रहे हैं।”

एनडीए बिहार में भारी बहुमत की ओर बढ़ने और हम (एस) के अच्छे प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री और हम (एस) के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा, “अमित शाह एक ज़मीनी नेता हैं जिन्होंने यहाँ का माहौल भांप लिया है और भविष्यवाणी की है कि एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा – और ठीक वैसा ही हो रहा है। लोकसभा चुनावों के दौरान, हमने स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। अगर हमें यहाँ मंत्री पद नहीं भी मिलता है, तो भी यह ज़रूरी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। अब यह भी स्पष्ट है कि जेडी(यू) सबसे बड़ी पार्टी होगी।”