Disadvantages of Eating Too Much Salt: अत्यधिक नमक का सेवन कर सकता है आपको बहुत बीमार, होते हैं ये नुकसान

Disadvantages of Eating Too Much Salt: नमक शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना ही अधिक मात्रा में खाना नुकसानदायक भी है। इसलिए सही मात्रा में नमक का सेवन शरीर के लिए बहुत जरुरी है। कई लोगो खाने के ऊपर से नमक डालकर खाना पसंद करते है। यह आदत हानिकारक हो सकती है। जरुरत से ज्यादा नमक खाने से शरीर में कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। इसका मतलब ये नहीं की आप एकदम से ही नमक खाना बंद कर दें। क्योंकि शरीर में सही मात्रा में नमक का होना भी बहुत जरुरी है।

नमक में 40 प्रतिशत सोडियम और 60 प्रतिशत क्लोराइड से बना होता है। संतुलित मात्रा में नमक का सेवन शरीर के लिए बेहद जरुरी है। नमक शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखता है। वहीं नमक अधिक खाने से होने वाले नुकसान की बात करें तो डब्लूएचओ के अनुसार खाने में नमक ज्यादा खाने से दिल की बीमारियों का खतरा रहता है। इसके कारण दिल कमजोर होता है और अटैक जैसी दिक्कतें हो सकती है।

जरुरत से ज्यादा नमक खाने से स्किन में खुजली व अन्य दिक्कतें हो सकती है। शरीर का पानी यूरिन और पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकलता है। अधिक मात्रा में नमक खाने से किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अधिक नमक खाने से ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। इतना ही नहीं जरुरत से ज्यादा नमक खाने से हड्डियां कमजोर हो सकती है। लकवा जैसी दिक्कतों भी होने का खतरा हो सकता है।