  3. Content India 2026 : कंटेंट इंडिया 2026 में जुटेंगे वैश्विक मीडिया लीडर्स , भविष्य की अपार संभावनाओं होगी चर्चा

आज डिजिटल युग में कंटेंट सबसे बड़ी आवश्यकता बनती जा रही है। डिजिटल प्लेटफार्म के बढ़ते क्रम में ओटीटी की बढ़ती खपत, क्षेत्रीय कंटेंट का विस्तार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बढ़ते निवेश के बीच Content India 2026 ने अपने तीन दिवसीय कार्यक्रम के लिए उद्योग के प्रभावशाली नेताओं की मजबूत सूची की घोषणा की है।

