क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने CM योगी से की मुलाकात, बोले- आपकी अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन अमूल्य

Mohammed Shami met CM Yogi: आज आईपीएल 2025 का 61वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना है। यह मैच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। वहीं, मैच से पहले हैदराबाद की ओर से खेल रहे भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी से मुलाकात की फोटोज शेयर की है। सीएम योगी ने लिखा, “भारतीय क्रिकेट टीम के प्रख्यात गेंदबाज मोहम्मद शमी जी से आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई।” इसके अलावा, शमी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मैं सीएम योगी सर का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझसे मिलने के लिए समय निकाला। आपकी अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन अमूल्य है, और मैं हमारी चर्चाओं के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं।”

I extend my sincere gratitude to CM Yogi Sir for taking the time to meet with me. Your insights and guidance are invaluable, and I appreciate your commitment to our discussions.❤️ https://t.co/hKwl4rRaG8

— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) May 19, 2025