'गौतम गंभीर की आलोचना कभी-कभी एजेंडा लगती है...' बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने हेड कोच का किया बचाव

IND vs SA 2nd Test: भारतीय टीम को कोलकाता टेस्ट में मिली हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मेजबान टीम अपने ही बुने जाल में फंस गयी थी। जिसके बाद टीम पर सीरीज में हार खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने गंभीर का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि गंभीर वाली बातें कभी-कभी एजेंडा होती है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ पहले टेस्ट में पिच की आलोचना पर भारत के बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने कहा, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब गौतम गंभीर के पीछे क्यों पड़े हैं। एक सपोर्ट स्टाफ़ के तौर पर मुझे बुरा लग रहा है। उन्होंने आकर माना कि क्यूरेटर ने वही दिया जो हमने मांगा था। क्यूरेटर पर इल्ज़ाम लगाना भी गलत था। लेकिन यह ‘गंभीर’ वाली बात, मुझे लगता है कि कभी-कभी एजेंडा होता है। कोई नहीं पूछ रहा कि खिलाड़ी कैसे खेले या बैटिंग कोच के क्या प्लान थे।

कप्तान की फिटनेस को लेकर कोटक ने कहा, “शुभमन गिल ठीक हो रहे हैं। कल शाम को फ़ैसला लिया जाएगा क्योंकि जब तक खेल चल रहा है, ऐंठन दोबारा नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर और फ़िज़ियो यही तय करेंगे। हम सभी चाहते हैं कि वह (गिल) खेलें लेकिन अगर वह नहीं खेल पाते हैं, तो उनकी जगह कोई और सेंचुरी बना सकता है।” बता दें कि दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म करने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा।