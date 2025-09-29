  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Cruelty Viral: मासूम को स्कूल में उल्टा लटकाया टीचर ने जड़े थप्पड़, होमवर्क न करने पर दिखाई हैवानियत

Cruelty Viral: मासूम को स्कूल में उल्टा लटकाया टीचर ने जड़े थप्पड़, होमवर्क न करने पर दिखाई हैवानियत

हरियाणा (Haryana) के पानीपत जिले (Panipat District) से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। मामला जटल रोड पर बने सृजन पब्लिक स्कूल (Srijan Public School) का है। यहां छोटे-छोटे बच्चों के साथ ऐसी बेरहमी हुई है जिसे सुन और देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पानीपत। हरियाणा (Haryana) के पानीपत जिले (Panipat District) से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। मामला जटल रोड पर बने सृजन पब्लिक स्कूल (Srijan Public School) का है। यहां छोटे-छोटे बच्चों के साथ ऐसी बेरहमी हुई है जिसे सुन और देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल (Video Viral) है और इन्हें देखकर लोगों में गुस्सा फैल गया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

पढ़ें :- नूंह में चोरों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने किया पथराव, अवैध हथियार से की गई फायरिंग

स्कूल के ड्राइवर अजय ने खिड़की से रस्सी बांधकर उल्टा लटका दिया और ऊपर से थप्पड़ भी मारे

पहले वीडियो में दिखता है कि दूसरी कक्षा का एक मासूम बच्चा सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। बच्चे को स्कूल के ड्राइवर अजय ने खिड़की से रस्सी बांधकर उल्टा लटका दिया और ऊपर से थप्पड़ भी मारे। हैरानी की बात यह है कि ड्राइवर ने न सिर्फ बच्चे को पीटा बल्कि अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करके यह सब दिखाया और फिर सोशल मीडिया पर भी वीडियो डाल दिया।

बेटे का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने होमवर्क पूरा नहीं किया था

बच्चे की मां डोली, जो मुखीजा कॉलोनी की रहने वाली हैं ने बताया कि उनका सात साल का बेटा इसी साल इस स्कूल में एडमिशन लिया था। उनका कहना है कि बेटे का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने होमवर्क पूरा नहीं किया था। तब महिला टीचर ने ड्राइवर को बुलाकर कहा कि बच्चे को ऐसी सजा दो कि वो जिंदगीभर याद रखे। इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने डोली को हिलाकर रख दिया। जब यह वीडियो मां तक पहुंचा तो वह हैरान रह गईं।

पढ़ें :- Video : रामपुर कोर्ट के बाहर निकलते ही शौहर ने दिया तलाक, आग बबूला बीबी ने चप्पल से मियां की जमकर कर दी धुनाई

टीचर ने बच्चे को जड़ा थप्पड़

दूसरा वीडियो भी सामने आया है जिसमें स्कूल की एक महिला टीचर छोटे बच्चों को थप्पड़ मारती दिख रही हैं। वीडियो में साफ नजर आता है कि टीचर एक बच्चे को आगे बुलाकर उसके कान पकड़ती हैं और फिर थप्पड़ जड़ देती हैं। इसके बाद पीछे खड़े एक और बच्चे को भी जोर से मारती हैं। यह सब बाकी बच्चों के सामने हुआ, जो क्लास में बैठे देख रहे थे।

पीड़ित परिवार ने मॉडल टाउन थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई

जब इस पर स्कूल की प्रिंसिपल रीना से सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जिन बच्चों को पीटा गया, उन्होंने दो बहनों के साथ गलत बर्ताव किया था। उनका कहना था कि बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए यह किया गया और इसके बारे में पहले परिवार वालों को भी बताया गया था। हालांकि बच्चों को सबके सामने थप्पड़ मारना शिक्षा मंत्रालय के नियमों के खिलाफ है। यह भी आरोप लगा कि कुछ बच्चों को टॉयलेट साफ करने की सजा भी दी गई थी। आखिरकार, पीड़ित परिवार ने मॉडल टाउन थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला टीचर और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अब मामले की आगे की जांच जारी है। पानीपत के एक स्कूल में बच्चों के साथ अमानवीय बर्ताव के वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने ड्राइवर अजय पर गंभीर धाराओं व जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पा​क कप्तान सलमान अली आगा ने एशिया कप फाइनल मुकाबले की पूरी फीस आतंकियों को कर दी दान, मालामाल होगा आतंकी मसूद अजहर का परिवार

पा​क कप्तान सलमान अली आगा ने एशिया कप फाइनल मुकाबले की पूरी...

'राहुल गांधी को छाती में गोली मारी जाएगी...' भाजपा प्रवक्ता की धमकी पर कांग्रेस ने गृहमंत्री से की शिकायत

'राहुल गांधी को छाती में गोली मारी जाएगी...' भाजपा प्रवक्ता की धमकी...

Cruelty Viral: मासूम को स्कूल में उल्टा लटकाया टीचर ने जड़े थप्पड़, होमवर्क न करने पर दिखाई हैवानियत

Cruelty Viral: मासूम को स्कूल में उल्टा लटकाया टीचर ने जड़े थप्पड़,...

देश में 'नफरत की राजनीति' के खिलाफ तुषार गांधी ने नागपुर में शुरू की संविधान सत्याग्रह पदयात्रा

देश में 'नफरत की राजनीति' के खिलाफ तुषार गांधी ने नागपुर में...

छुआछूत: घर में घुसने पर 12 साल बच्चे को महिलाओं ने किया प्रताड़ित, आहत होकर नाबालिग ने जहर खाकर दी जान

छुआछूत: घर में घुसने पर 12 साल बच्चे को महिलाओं ने किया...

Asia Cup : सीएम योगी, अखिलेश और यूपी पुलिस ने अपने-अपने अंदाज में दी टीम इंडिया को बधाई, कहा- 'मैदान कोई भी हो...जीतेगा भारत'

Asia Cup : सीएम योगी, अखिलेश और यूपी पुलिस ने अपने-अपने अंदाज...