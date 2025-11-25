CWG 2030 Host: अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलना तय, भारत ने नाइजीरिया को पछाड़ा

CWG 2030 Host: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी रेस में भारत ने अफ्रीकी देश नाइजीरिया को पछाड़ दिया है। जिसके बाद अहमदाबाद को मेजबानी का अधिकार मिलना लगभग तय माना जा रहा है। बुधवार को ग्लासगो में होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेम्बली में इस बोली को औपचारिक मंजूरी मिल सकती है। इस रेस में नाइजीरिया का शहर अबुजा भी था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2030 की कॉमनवेल्थ बोली में भारत के अहमदाबाद का मुकाबला नाइजीरिया के शहर अबुजा से था, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने अफ्रीकी देश को 2034 एड‍िशन के लिए विचार में रखने का फैसला किया। अबुजा की मेजबानी क्षमता को मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू किया। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अनुसार, जनरल असेंबली में भारत अपनी प्रजेंटेशन देगा, जिसमें अहमदाबाद में होने वाले गेम्स की विजन पेश की जाएगी। मंजूरी के बाद एक ‘यूनिक ब्रॉडकास्ट मोमेंट’ भी देखने को मिलेगा।

2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत की उस महत्वाकांक्षी योजना में बड़ा कदम है जिसके तहत वह एक ग्लोबल मल्टी-स्पोर्ट हब बनना चाहता है। इससे पहले साल 2010 में भारत की राजधानी दिल्ली ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। लेकिन, अगले एडिशन में अहमदाबाद में इसका आयोजन होगा, जहां पर पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स इंफ्रा को तेज गति से विकसित किया गया है।