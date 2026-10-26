Cyclone Arnab Live : बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवात ‘अर्नब’ का रौद्र रूप, पांच राज्यों, पुडुचेरी, पूर्वी यूपी और बिहार में भारी बारिश का अलर्ट

Cyclone Arnab Live : चक्रवात ‘अर्नब’ (Cyclone Arnab) के बड़े खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी को मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है। इसके साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। राहत और बचाव के लिए NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की टीमें भी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में उठा चक्रवात ‘अर्नब’ (Cyclone Arnab) तेजी से ताकतवर हो रहा है। यह तूफान 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि तेज झोंके 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकते हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रशासन की तैयारियों और स्कूल बंद होने से जुड़ी जानकारी की अलग से पुष्टि जरूरी है। 26 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे चक्रवात ‘अर्नब’ (Cyclone Arnab) बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) के मध्य और पश्चिमी हिस्से के पास था। यह विशाखापत्तनम से करीब 650 किलोमीटर और ओडिशा के गोपालपुर से 610 किलोमीटर दूर था।

और ताकतवर हो सकता है तूफान

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात ‘अर्नब’ (Bay of Bengal) 26 अक्टूबर की आधी रात तक गंभीर चक्रवाती तूफान और 27 अक्टूबर को बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है। इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। अनुमान है कि तूफान 28 अक्टूबर की सुबह बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यानम के तट से टकराएगा. इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय इलाकों में प्रशासन राहत और बचाव की तैयारियों पर ध्यान दे रहा है। लोगों को सलाह है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह

मछुआरों को 26 से 29 अक्टूबर तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। सरकार ने जानमाल के नुकसान को कम से कम रखने और बिजली जैसी जरूरी सेवाओं को जल्द बहाल करने पर जोर दिया है। गृह मंत्रालय, NDMA और IMD हालात पर लगातार नजर रख रहे हैं। चक्रवात ‘अर्नब’ को देखते हुए प्रशासन ने खासकर तटीय गांवों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा है। लोगों को समुद्र के पास जाने से बचना चाहिए और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। चक्रवात के दौरान तेज हवा और भारी बारिश से लोगों को परेशानी हो सकती है।

बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ में बदल गया है। इसे देखते हुए कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) की बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात 28 अक्टूबर की सुबह बापटला और विशाखापट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

ओडिशा के पांच जिलों में स्कूल बंद

ओडिशा सरकार ने पांच जिलों में मंगलवार और बुधवार को स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और चक्रवात राहत केंद्रों में ठहराने की तैयारी की जा रही है। चक्रवात से आंध्र प्रदेश के उत्तरी और मध्य तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पड़ोसी ओडिशा के दक्षिणी इलाकों में भी तेज बारिश का अनुमान है। आंध्र प्रदेश सरकार ने समुद्र में मौजूद नावों को वापस लौटने और बिजली सप्लाई बाधित होने पर जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं।

आंध्र प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि राज्य सरकार ने 5.7 लाख लोगों की पहचान की है, जिन्हें तूफान से खतरा हो सकता है। सोमवार शाम से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होनी थी। चक्रवात ‘अर्नब’ के बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक, तूफान के दौरान हवा के तेज झोंकों की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।