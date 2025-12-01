Sri Lanka Ditwah Cyclone : श्रीलंका में दित्वाह तूफान के कहर से 330 से ज्यादा लोगों की मौत, भारत की मदद से बचाव अभियान जारी

Sri Lanka Ditwah Cyclone : श्रीलंका में दित्वाह तूफान (Ditwah Cyclone) ने भयंकर तबाही मचाई है। इस विनाशकारी तूफान (destructive storm) के चलते 330 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 370 लोग लापता हैं। इस बीच रविवार को भी भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) और NDRF के जवानों ने श्रीलंकाई अधिकारियों (Sri Lankan officials) को बचाव और राहत प्रयासों में सहायता जारी रखी।

श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दित्वाह (Cyclonic Storm Ditwaha) की वजह से फंसे 400 भारतीयों को अब तक वायुसेना सुरक्षित निकाल चुकी हैं। श्रीलंका में तूफान में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिये वायुसेना ने ऑपेरशन सागर बंधु (Operation Sagar Bandhu) शुरू किया है। एक ओर वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सी 130 ( Transport aircraft C 130 ) और आई एल 76 कोलंबो के भंडारनायके एयरपोर्ट (Bandaranayake Airport) से त्रिवेंद्रम के लिये शटल फ्लाइट (Shuttle Flight) चला रहे हैं वही दूसरी तरफ वायुसेना के हेलीकॉप्टर एम आई 17 श्रीलंका में भूस्खलन में फंसे लोगों को निकालने में जुट हैं।

11 लाख से अधिक लोग प्रभावित

श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र (DMC) की ओर से रविवार शाम छह बजे जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, 16 नवंबर से दित्वा और चरम मौसम की स्थिति के कारण आई विनाशकारी floods and landslides में अब तक 334 लोगों की मौत हो चुकी है और 370 लोग लापता हैं। DMC ने बताया कि 3,09,607 परिवारों के 11,18,929 लोग खराब मौसमी स्थितियों से प्रभावित हुए हैं।