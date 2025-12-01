  1. हिन्दी समाचार
  3. Sri Lanka Ditwah Cyclone : श्रीलंका में दित्वाह तूफान के कहर से 330 से ज्यादा लोगों की मौत, भारत की मदद से बचाव अभियान जारी

श्रीलंका में  दित्वाह तूफान (Ditwah Cyclone) ने भयंकर तबाही मचाई है। इस विनाशकारी तूफान (destructive storm) के चलते 330 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 370 लोग लापता हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

