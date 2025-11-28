Cyclone in Sri Lanka :  श्रीलंका में चक्रवात Ditwah का कहर , रेस्क्यू टीमें लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी

  1. हिन्दी समाचार
तूफानी चक्रवात ‘दितवाह’ (Cyclone Ditwah) श्रीलंका में भारी तबाही मचा रहा है। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है, और 21 लोग लापता हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

