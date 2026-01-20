'डेरिल मिशेल T20I में भी कुछ ऐसा ही करेंगे...' न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर ने भारतीय स्पिनर्स को दी चेतावनी!

  1. हिन्दी समाचार
IND vs NZ 1st T20I : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20आई मैचों की सीरीज आगाज बुधवार से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच से पहले न्यूज़ीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने उम्मीद जतायी कि डेरिल मिशेल ने वनडे सीरीज में जैसी स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की। वैसा वह टी20आई सीरीज में भी करेंगे।

By Abhimanyu 
Updated Date

भारत के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज़ से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा, “वनडे सीरीज़ का नतीजा अच्छा रहा। लेकिन T20I एक अलग टीम के खिलाफ़ एक अलग सीरीज़ है। अलग-अलग फॉर्मेट में भारत के खिलाफ हमें हाल ही में कुछ सफलता मिली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे हमें T20I सीरीज़ में कोई फायदा होगा।” उन्होंने कहा, “हमें यहां खेलना बहुत पसंद है। हमारे लिए, यह एक बेहतरीन टीम का सामना करने जैसा है, ऐसी परिस्थितियों में जो T20 वर्ल्ड कप के दौरान जानी-पहचानी होंगी।”

डेरिल मिशेल की वनडे सीरीज में प्रदर्शन पर कप्तान सेंटनर ने कहा, “शुरुआत में डेरिल को स्पिन के खिलाफ़ दिक्कत हुई। लेकिन उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और आप उसका नतीजा देख सकते हैं। वह स्पिन अच्छी तरह से खेल रहे हैं। वह वनडे में मिडिल-ओवर्स में गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वह T20I में भी कुछ ऐसा ही करेंगे।”

बता दें कि भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक जीत में मिशेल का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इस सीरीज के तीन मैचों में उन्होंने 352 रन बनाए। जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल रहा। वहीं, भारतीय स्पिनर्स मिशेल के खिलाफ बेबस नजर आए। अब टी20आई सीरीज में उनका सामना मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से होना है। दोनों के बीच मुकाबला दिलचस्प होने वाला है।

