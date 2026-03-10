  1. हिन्दी समाचार
अर्शदीप-मिशेल की लड़ाई पर आईसीसी का बड़ा एक्शन, भारतीय पेसर को सुनाई सजा

Arshdeep-Mitchell Fight: आईसीसी ने टीT20 वर्ल्ड कप 2026 फ़ाइनल के दौरान भारतीय पेसर अर्शदीप सिंह और डेरिल मिशेल के बीच झगड़े पर एक्शन लिया है। इस मामले में अर्शदीप को ICC कोड ऑफ़ कंडक्ट के लेवल 1 उल्लंघन के लिए मैच फ़ीस का 15 परसेंट जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने के अलावा, अर्शदीप के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया, जो उनके लिए 24 महीने के समय में पहली गलती थी।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- T20 World Cup Final : फाइनल में न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता

दरअसल, अहमदाबाद में फाइनल मैच के दौरान न्यूज़ीलैंड की पारी के 11वें ओवर में अर्शदीप ने गेंद को फ़ील्ड किया और उसे बल्लेबाज़ डेरिल मिशेल की ओर तेज़ी से फेंका और गेंद उनके पैड पर लगी। इस पर डेरिल मिशेल काफी नाराज दिखे, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और ऑनफील्ड अंपायर ने मामले को शांत करवाया। ओवर के आखिर में मिशेल और अर्शदीप हाथ मिलाते दिखे। भारत ने फाइनल में न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हराकर रिकॉर्ड तीसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता।

आईसीसी के अनुसार, अर्शदीप को ICC कोड ऑफ़ कंडक्ट के आर्टिकल 2.9 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो “इंटरनेशनल मैच के दौरान किसी खिलाड़ी पर या उसके पास गलत और/या खतरनाक तरीके से गेंद (या क्रिकेट का कोई और सामान) फेंकने” से जुड़ा है। फॉर्मल सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि भारतीय बॉलर ने मैच रेफरी के एमिरेट्स ICC एलीट पैनल के एंडी पाइक्रॉफ्ट की सज़ा मान ली थी।

आईसीसी के नियमों के अनुसार, लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम ऑफिशियल फटकार, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 परसेंट जुर्माना और एक या दो डिमेरिट पॉइंट्स लगते हैं। जब कोई खिलाड़ी 24 महीने के समय में चार या उससे ज़्यादा डिमेरिट पॉइंट्स तक पहुंच जाता है, तो उन्हें सस्पेंशन पॉइंट्स में बदल दिया जाता है और खिलाड़ी पर बैन लगा दिया जाता है।

पढ़ें :- ENG vs NZ : आज पाकिस्तान की किस्मत होगी अंग्रेजों के हाथों में, न्यूजीलैंड की हार की दुआएं मांगेगा पड़ोसी मुल्क
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
