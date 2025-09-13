Lucknow :दहेज के लिए बहू को घर से निकाला ,पति समेत ससुरालियों पर केस

दहेज उत्पीड़न के मामले आय दिन बढ़ते जा रहे हैं हाल ही में नोएडा के निक्की का मामला सामने आया था। वहीं अब लखनऊ में एक बहू ने अपने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। बता दें महिला का नाम पूनम देवी है। उसकी शादी 25 अप्रैल 2024 को संजय उर्फ विवेक से हुई थी। विवाह में पिता ने अपने हैसियत के हिसाब से बहुत ज्यादा दान दहेज दिया था।

विवाह के बाद ससुराल पक्ष ने 5 लाख रुपए नकद और अन्य सामान की मांग शुरू कर दी। मांग ने पूरी होने पर रोज महिला को तरह तरह टोर्चर किया जाने लगा। ये बात इतनी बढ़ गयी जिसके कारण उसे मायके भेज दिया गया।पूनम ने कई बार पुलिस चौकी और थाने में शिकायत की। दोनों पक्षों को बुलाया गया, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। 31 अगस्त 2024 को जब वह पिता के साथ ससुराल गई, तो सास और पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया।

इसके बाद महिला लिखित शिकायत दर्ज कराई । पुलिस ने पति संजय उर्फ विवेक, सास, देवर और चाचा ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।