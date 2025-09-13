  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lucknow :दहेज के लिए बहू को घर से निकाला ,पति समेत ससुरालियों पर केस

Lucknow :दहेज के लिए बहू को घर से निकाला ,पति समेत ससुरालियों पर केस

दहेज उत्पीड़न के मामले आय दिन बढ़ते जा रहे हैं हाल ही में नोएडा के निक्की का मामला सामने आया था। वहीं अब लखनऊ में एक बहू ने अपने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। बता दें महिला का नाम  पूनम देवी है। उसकी शादी 25 अप्रैल 2024 को संजय उर्फ विवेक से हुई थी। विवाह में पिता ने अपने हैसियत के हिसाब से बहुत ज्यादा दान दहेज दिया था।  

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

दहेज उत्पीड़न के मामले आय दिन बढ़ते जा रहे हैं हाल ही में नोएडा के निक्की का मामला सामने आया था। वहीं अब लखनऊ में एक बहू ने अपने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। बता दें महिला का नाम  पूनम देवी है। उसकी शादी 25 अप्रैल 2024 को संजय उर्फ विवेक से हुई थी। विवाह में पिता ने अपने हैसियत के हिसाब से बहुत ज्यादा दान दहेज दिया था।

पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस से अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं सुशीला कार्की

विवाह के बाद ससुराल पक्ष ने 5 लाख रुपए नकद और अन्य सामान की मांग शुरू कर दी। मांग ने पूरी होने पर रोज महिला को तरह तरह टोर्चर किया जाने लगा। ये बात इतनी बढ़ गयी जिसके कारण उसे मायके भेज दिया गया।पूनम ने कई बार पुलिस चौकी और थाने में शिकायत की। दोनों पक्षों को बुलाया गया, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। 31 अगस्त 2024 को जब वह पिता के साथ ससुराल गई, तो सास और पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया।

इसके बाद महिला   लिखित शिकायत दर्ज कराई । पुलिस ने पति संजय उर्फ विवेक, सास, देवर और चाचा ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 

पढ़ें :- वायरल वीडियो- नशे में घुत ई रिक्शा चालक ने टीएसआई सहित तीन पुलिस कर्मियों को पीटा
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lucknow :दहेज के लिए बहू को घर से निकाला ,पति समेत ससुरालियों पर केस

Lucknow :दहेज के लिए बहू को घर से निकाला ,पति समेत ससुरालियों...

सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस से अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं सुशीला कार्की

सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस से अब नेपाल की पहली...

वायरल वीडियो- नशे में घुत ई रिक्शा चालक ने टीएसआई सहित तीन पुलिस कर्मियों को पीटा

वायरल वीडियो- नशे में घुत ई रिक्शा चालक ने टीएसआई सहित तीन...

वायरल वीडियो- ग्वालियर में बीच सड़क पर युवक ने युवती को मारी गोली, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ आरोपी को किया गिरफ्तार

वायरल वीडियो- ग्वालियर में बीच सड़क पर युवक ने युवती को मारी...

बस्ती में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ केशव मौर्य ने की समीक्षा बैठक, विकास कार्य में गति लाने के दिए निर्देश

बस्ती में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ केशव मौर्य ने की समीक्षा बैठक,...

मुरादाबाद में सट्टेबाजों की जड़े हैं काफी गहरी, अब डब्बा ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को फंसाकर कर रहे धोखाधड़ी

मुरादाबाद में सट्टेबाजों की जड़े हैं काफी गहरी, अब डब्बा ट्रेडिंग के...