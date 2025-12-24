24 दिसंबर 2025 का राशिफल : सूर्य और शुक्र की युति से मेष, कर्क, सिंह और मकर सहित इन जातकों को धन लाभ और मिलेगा सम्मान, पढ़ें अपना राशिफल 

  1. हिन्दी समाचार
Horoscope, 24 December 2025 : सूर्य और शुक्र की युति से 24 दिसंबर 2025, बुधवार को शुक्रादित्य योग बन रहा है। यह शुभ योग मेष, कर्क, सिंह और मकर सहित कई राशि के जातकों को धन लाभ, मान-सम्मान दिलाएगा। ज्योतिष शास्त्र में इसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली राजयोग माना जाता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Horoscope, 24 December 2025 : सूर्य और शुक्र की युति से 24 दिसंबर 2025, बुधवार को शुक्रादित्य योग बन रहा है। यह शुभ योग मेष, कर्क, सिंह और मकर सहित कई राशि के जातकों को धन लाभ, मान-सम्मान दिलाएगा। ज्योतिष शास्त्र में इसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली राजयोग माना जाता है। सूर्य देव आत्मबल, नेतृत्व और प्रतिष्ठा के कारक है, जबकि शुक्र भव, प्रेम और भौतिक सुविधाओं का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों ग्रहों की युति से व्यक्ति को सामाजिक सम्मान, आकर्षक व्यक्तित्व और आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आचार्य रत्नाकर तिवारी से सभी 12 राशियों के करियर के लिए कैसा रहने वाला है?

मेष – आज नेतृत्व, मित्रों का सहयोग और नई महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति पर जोर रहेगा। करियर में प्रगति मिलेगा। आज रिश्तों में समझ बढ़ेगी।

वृषभ – आज धीमी गति पर काम करना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। आज जल्दबाजी से बचें।

मिथुन – आज संचार और यात्रा लकी रहेगा। आज बुद्धिमत्ता से लाभ का योग हैं। मित्रो के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं।

कर्क – आज परिवार की सहायता से लाभ मिलेगा। भावनात्मक संतुलन अच्छा रहेगा। आज घरेलू सुख-शांति।

सिंह – आज आपका आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा। आज रचनात्मक उत्कर्ष, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि।

कन्या – आज काम में दक्षता, स्वास्थ्य और धन की योजना पर ध्यान दे। सेवाओं में सफलता।

तुला – आज रचनात्मकता,रोमांस और संतुलन आज शुभ। आज कला, प्रेम और अध्ययन में सफलता का योग हैं।

वृश्चिक – आज गहराई, दृढ़ता और निवेश में लाभ। आज घर-परिवार की स्थिरता में वृद्धि का योग हैं।

धनु – आज बुद्धिमत्ता और कई स्रोतों से आय की संभावना। आज साहसिक यात्रा लाभदायक।

मकर – आज आत्मविश्वास, धन वृद्धि और व्यावहारिक प्रगति रहेगी। आज निवेश और परिवार में सुखद पल।

कुम्भ – आज का दिन उत्तम हैं। आज नेटवर्किंग और सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा। तकनीकी छेत्र में अच्छे अवसर।

मीन – आज स्वयं के अनुभव का उपयोग करके बुद्धिमत्ता से निर्णय लें। आत्म-विश्वास और ध्यान से लाभ मिलेगा।

