29 दिसम्बर 2025 का राशिफल : 29 दिसंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध धनु राशि में करेंगे गोचर , सिंह-धनु समेत इन 4 राशियों के सितारे रहेंगे बुलंद

29 दिसम्बर 2025 का राशिफल : 29 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन ज्योतिष दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो ग्रहों का राशि गोचर हो रहा है। सोमवार को सबसे पहले ग्रहों के राजकुमार बुध धनु राशि में गोचर करेंगे, जिसके बाद मन के दाता ग्रह चंद्र का मेष राशि में प्रवेश होगा। आइए अब आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं ग्रह गोचर का कैसा प्रभाव 29 दिसंबर 2025 को 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा?

मेष – आज का दिन जोश और उत्साह मजबूत रहेगा। व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स पर फोकस अच्छा रहेगा,भाग्य भी साथ देगा। जीवन में संतुलन बनाए रखें।

वृषभ – आज शांति और स्थिरता आपके पक्ष में है। किसी ऐसे काम पर ध्यान दें जिससे दिन के अंत में संतोष मिले। माता-पिता का आशीर्वाद अवश्य लें।

मिथुन – आज किसी भी कार्य के लिए निर्णय लेने का अनुकूल दिन है। मन शांत और स्पष्ट रहेगा। मित्र जनों का साथ मिलेगा। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा।

कर्क – आज संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है। अपने ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। घर गाड़ी लेने का समय चल रहा है। प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी।

सिंह – आज समाजिक जीवन और रिश्तों में विस्तार हो सकता हैं। संवाद से स्थितियाँ सुधर सकती हैं। संतान की तरफ से खुशखबरी मिलने का योग हैं।

कन्या – आज धीमी प्रगति सही दिशा में है। आज शत्रु शांत रहेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ का पूर्ण योग है।

तुला – आज पारिवारिक मामलों में सामंजस्य रखने का दिन है। वाद-विवाद से बचें और शांतिपूर्ण सोच अपनाएं। आगे बढ़े लाभ मिलेगा।

वृश्चिक – आज कुछ कार्यों में दृढ़ता और मेहनत से परिणाम मिलेंगे। आज मददगार लोग आपके साथ हो सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधान रहे।

धनु – आज आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। आज भाग्य का साथ मिलेगा, यदि आप सकारात्मक सोच रखें।

मकर – आज घर और निजी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। आशावाद और अच्छा मित्र-समर्थन आज मददगार होगा। नई नौकरी मिलने का योग है।

कुंभ – आज का दिन संतुलित रह सकता है लेकिन अपनी भावनाओं को शांत रखें। आर्थिक लाभ होगा। सामाजिक उत्थान का योग है।

मीन – आज अपनी अंतर्मन की आवाज़ सुनने का समय है। आज कार्यों पर धैर्यपूर्वक ध्यान दें। रुके हुए कार्य बनेंगे। पुरानी रोग से छुटकारा मिल सकता है।