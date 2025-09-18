दीपिका पादुकोण का Kalki 2 से कटा पत्ता , मेकर्स बताए ये वजह

  1. हिन्दी समाचार
 बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जो बेटी की जन्म के बाद लाईमलाइट से काफी दूर हैं। वहीं कल्कि के दूसरे पार्ट को  लेकर दीपिका से बार फिर ट्रेंड का रही हैं। बता दें की 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म कल्कि के दूसरे पार्ट को लेकर उन्हे बाहर का  रास्ता दिखा दिया गया है। डायरेक्टर ने इसका कारण भी बताया है आइए जानते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

इस फिल्म से कटा दीपिका का पत्ता

कल्कि में वाहवाही लूटने  के बाद अब कल्कि 2 से  दीपिका  का  पत्ता कट गया है। ये जानकारी वैजयन्ती फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर क्लकि पार्ट 2 से अभिनेत्री के बाहर होने की आधिकारिक जानकारी दी है और लिखा है- ऑफिशियल तौर पर इस बात की घोषणा की जाती है कि कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 के लिए दीपिका पादुकोण फिल्म में शामिल नहीं होगी। काफी विचार-विमर्श के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं।

फिल्म को लेकर जो हमारी लंबे पार्टनरशिप रही, वो अब टूट गई है। हम उनके भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। बाकी कल्कि जैसी मूवी कमिटमेंट के अलावा और भी बहुत डिजर्व करती । इस तरह से कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से दीपिका पादुकोण के एग्जिट होने की जानकारी मिली है। ये पहला मौका नहीं है, जब किसी साउथ फिल्म से दीपिका आउट हुई हैं, उससे पहले वह निर्देशक संदीप वांगा रेडी और प्रभास स्टारर स्पिरिट को भी छोड़ चुकी हैं।

 

