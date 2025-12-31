  1. हिन्दी समाचार
  2025 के अंत में दीप्ति शर्मा के नाम दो महारिकॉर्ड: पुरुष व महिला क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा

Deepti Sharma World Record: आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ख़िताबी जीत का सबसे बड़ा श्रेय स्टार ऑल राउंडर दीप्ति शर्मा को जाता है। दीप्ति ने बल्ले और गेंद से कमाल दिखाते हुए अपनी टीम को सफलता दिलायी। वहीं, साल का अंत होते-होते उन्होंने दो बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। दीप्ति विमेंस टी20आई सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गयी हैं।

दीप्ति शर्मा बुधवार को तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ पांचवें T20I मैच के दौरान महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने 2016 में डेब्यू के बाद से 133 मैचों में अपना 152वां T20I विकेट लेकर यह मुकाम हासिल किया। दीप्ति ने ऑस्ट्रेलिया की तेज़ गेंदबाज़ मेगन शट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान की निदा डार 144 विकेट के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं।

क्रिकेट इतिहास में अनोखा रिकॉर्ड

दीप्ति शर्मा T20I फॉर्मेट में 1000 से ज़्यादा रन बनाने और 150 से ज़्यादा विकेट लेने वाली इतिहास की पहली खिलाड़ी हैं। उनसे पहले पुरुष या महिला क्रिकेट में किसी ने भी ये मुकाम हासिल नहीं किया है। वह वनडे और T20I दोनों में 150 से ज़्यादा विकेट लेने वाली पहली महिला भी हैं।

वनडे क्रिकेट में भी दीप्ति का रहा दबदबा

भारत की दीप्ति शर्मा वर्ल्ड कप साल में सबसे असरदार विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनकर उभरीं, उन्होंने इस साल वनडे में 27.1 की औसत से 39 विकेट लिए और सिर्फ़ 5.12 की इकॉनमी रेट से रन दिए। वह भारत की टाइटल जीत में अहम फैक्टर थीं, जहाँ उन्होंने ज़्यादा रन वाले मैचों में अपनी ऑफ-स्पिन से अहम पार्टनरशिप तोड़कर असरदार प्रदर्शन किया। दीप्ति के इस साल वनडे में लिए गए 39 विकेट किसी भी महिला वनडे कैलेंडर ईयर में किसी भी गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे ज़्यादा विकेट हैं।

