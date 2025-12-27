Women’s cricket in 2025: इस साल वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का रहा जलवा; स्मृति और दीप्ति खूब चमकीं

Women’s cricket in 2025: साल 2025 के खत्म होने में आज से सिर्फ एक सप्ताह का समय बचा है। यह साल भारतीय महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, जहां टीम ने पहली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा, भारतीय टीम के खिलाड़ी पूरे साल खूब चमकीं। इस लेख में हम महिला क्रिकेट के खिलाड़ियों के वनडे में प्रदर्शन पर एक नजर डालेंगे-

स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड तोड़ने वाला साल

भारतीय टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के लिए साल 2025 कई रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहा। महिला वनडे इतिहास के सबसे शानदार सालों में से एक में, स्मृति एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला बनीं, उन्होंने 23 वनडे पारियों में 1362 रन बनाए, उनका औसत 61.9 और स्ट्राइक रेट 109.92 रहा, जिसमें पांच शतक और पांच अर्धशतक शामिल थे। 2025 में उनके पांच शतक एक वनडे कैलेंडर वर्ष में किसी महिला बल्लेबाज़ द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा शतकों के बराबर हैं। साथ ही टैज़मिन ब्रिट्स और लौरा वोल्वार्ड्ट ने भी 2025 में पांच-पांच शतक बनाए थे।

महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन

1- स्मृति मंधाना (भारत): साल 2025 में 23 मैच, 1362 रन, 61.9 औसत, 109.92 स्ट्राइक रेट, 5 शतक/5 अर्धशतक

2- लौरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका): साल 2025 में 21 मैच, 1174 रन, 61.78 औसत, 92.29 स्ट्राइक रेट, 5 शतक/4 अर्धशतक

3- प्रतिका रावल (भारत): साल 2025 में 20 मैच, 976 रन, 51.36 औसत, 83.99 स्ट्राइक रेट, 2 शतक/6 अर्धशतक

4- बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया): साल 1997 में 14 मैच, 970 रन, 80.83 औसत, 90.82 स्ट्राइक रेट, 3 शतक/4 अर्धशतक

5- तज़मिन ब्रिट्स (दक्षिण अफ्रीका): साल 2025 में 21 मैच, 937 रन, 52.05 औसत, 92.4 स्ट्राइक रेट, 5 शतक/2 अर्धशतक

दीप्ति शर्मा की फिरकी ने मचाई तबाही

भारत की दीप्ति शर्मा वर्ल्ड कप साल में सबसे असरदार विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनकर उभरीं, उन्होंने इस साल वनडे में 27.1 की औसत से 39 विकेट लिए और सिर्फ़ 5.12 की इकॉनमी रेट से रन दिए। वह भारत की टाइटल जीत में अहम फैक्टर थीं, जहाँ उन्होंने ज़्यादा रन वाले मैचों में अपनी ऑफ-स्पिन से अहम पार्टनरशिप तोड़कर असरदार प्रदर्शन किया। दीप्ति के इस साल वनडे में लिए गए 39 विकेट किसी भी महिला वनडे कैलेंडर ईयर में किसी भी गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे ज़्यादा विकेट हैं।

महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा विकेट

1- दीप्ति शर्मा (भारत): साल 2025 में 23 मैच, 39 विकेट, 27.1 औसत, 31.7 स्ट्राइक रेट और इकोनोमी 5.12

2- अनीसा मोहम्मद (वेस्टइंडीज): साल 2011 में 13 मैच, 37 विकेट, 7.05 औसत, 18.1 स्ट्राइक रेट और इकोनोमी 2.33

3- सुने लुस (दक्षिण अफ्रीका): साल 2016 में 22 मैच, 37 विकेट, 20.4 औसत, 24.2 स्ट्राइक रेट और इकोनोमी 5.05

4- शबनीम इस्माइल (दक्षिण अफ्रीका): साल 2022 में 17 मैच, 37 विकेट, 14.89 औसत, 22.2 स्ट्राइक रेट और इकोनोमी 4.02

5- चार्माइन मेसन (ऑस्ट्रेलिया): साल 2000 में 15 मैच, 36 विकेट, 11.3 औसत, 22.1 स्ट्राइक रेट और इकोनोमी 3.06

6- नॉनकुलुलेको म्लाबा (दक्षिण अफ्रीका): साल 2025 में 19 मैच, 35 विकेट, 20.54 औसत, 25.8 स्ट्राइक रेट और इकोनोमी 4.76