  3. Delhi Blast : राजा भैया ने ब्लास्ट को लेकर किया तीखा प्रहार, बोले- बंटोगे तो कटोगे,वन्दे मातरम्

देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन (Red Fort Metro Station) के पास ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इन मृतकों में यूपी के 4 लोग शामिल हैं। दिल्ली धमाके (Delhi Blast) के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जांच एजेंसियां घटना की तहकीकात में जुटी हुई हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन (Red Fort Metro Station) के पास ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इन मृतकों में यूपी के 4 लोग शामिल हैं। दिल्ली धमाके (Delhi Blast) के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जांच एजेंसियां घटना की तहकीकात में जुटी हुई हैं। फॉरेंसिक अधिकारियों ने घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा कर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा है। इसी बीच जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के मुखिया और कुंडा विधायक राजा भैया ने इस ब्लास्ट को लेकर तीखा बयान दिया है।

पढ़ें :- दिल्ली ब्लास्ट पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले-यह सोचने की जरूरत कि आखिरकार फेलियर कहां और इसके पीछे कौन था?

कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Kunda MLA Raghuraj Pratap Singh alias Raja Bhaiya) ने कहा कि जो लोग दिवाली में धुआं और ध्वनि प्रदूषण की दुहाई देते नहीं थकते थे आज दिल्ली के आतंकी विस्फोट पर कोई बयान नहीं? निर्दोष हताहतों के प्रति संवेदना। उन्होंने कहा कि हमारे देश की जांच एजेंसियां इस घृणित काण्ड का खुलासा तो कर ही देंगी, कोई दोषी बचेगा भी नहीं पर संतोष इस बात का है कि सारे देशवासी जान रहे हैं कि इस कृत्य के पीछे कौन सी विचारधारा काम कर रही है? बंटोगे तो कटोगे, वन्दे मातरम।

पढ़ें :- गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए- अजय राय

राजा भैया के इस पोस्ट का जानें क्या है मतलब?

राजा भैया ने दिल्ली ब्लास्ट पर अपनी पोस्ट में उन लोगों पर निशाना साधा है जो प्रदूषण को लेकर अपनी राय देते हैं पर अब वो इस ब्लास्ट पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने इस वारदात पर निर्दोष पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राजा भैया ने देश की जांच एजेंसियों पर विश्वास जताते हुए कहा कि वे दोषियों को सजा दिलाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता इस हमले के पीछे की विचारधारा से परिचित है। अपने पोस्ट के आखिर में उन्होंने ‘बंटोगे तो कटोगे’ की बात कही है।

ये ब्लास्ट हो सकता है फिदायीन आतंकी हमला

अबतक मिली जानकारी के अनुसार इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए हैं। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास की जमीन कांप उठी। जांच में सामने आया है कि जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, वह घटना से पहले करीब 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद के पास पार्क थी। धमाके के बाद जांच में जुटी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हाथों कुछ ऐसे अहम सुराग लगे हैं, जिसके आधार पर शक पैदा हो रहा है कि ये ब्लास्ट फिदायीन आतंकी हमला हो सकता है।

पढ़ें :- Delhi Blast: नेपाल की PM सुशीला कार्की और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसनायके ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख
