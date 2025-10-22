दिल्ली CM रेखा गुप्ता बोलीं- दिवाली पर प्रदूषण पिछली सरकारों के कार्यकाल के मुकाबले कम

Delhi CM Rekha Gupta on Air Pollution: दिल्ली में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच AQI को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि दिवाली पर प्रदूषण पिछली सरकारों के कार्यकाल के मुकाबले कम है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता पर कहा, “हम सभी ने आंकड़े देखे हैं। अगर हम दिवाली के अगले दिन के आंकड़ों (AQI) की तुलना पिछली सरकारों से करें, तो संख्या में कमी आई है। हालांकि पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दिवाली और अगले दिन के बीच का अंतर (AQI) कम हुआ है, जो प्रदूषण में कमी का संकेत है। सरकार दिल्ली के लिए जो भी संभव है, कर रही है।”

छठ पूजा की तैयारियों पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “सालों से सरकार ने यमुना नदी पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा रखा था। सरकार पूजा का आयोजन नहीं कर रही थी। इस बार, हमारी सरकार आने के बाद, हमने वह प्रतिबंध हटा दिया है और हम सभी व्यवस्थाएँ प्रदान कर रहे हैं। सरकार यमुना नदी के किनारे 17 स्थानों पर आदर्श छठ घाटों का निर्माण कर रही है। इस वर्ष, शहर में छठ पूजा स्थलों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है।”

दिल्ली सीएम ने आगे कहा, ‘पिछले वर्ष, केवल 929 स्थानों पर छठ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। लेकिन आज तक, हमें छठ पूजा मनाने के लिए समितियों से 1000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। यमुना नदी पर हमारे द्वारा बनाए जाने वाले 17 घाटों के अलावा, सरकार इन सभी 1000 घाटों, या समय सीमा तक जितने भी घाट बनेंगे, उनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ प्रदान करेगी। इसमें टेंट, बिजली, स्वच्छता और शौचालय शामिल हैं।

उन्होंने कहा, “प्रत्येक ज़िले और उप-ज़िले में कम से कम एक आदर्श छठ घाट बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार बनाए जाएँगे। छठ व्रतियों के लिए पूरी दिल्ली में जगह-जगह पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी और उनका स्वागत किया जाएगा। समग्र धार्मिक माहौल को ध्यान में रखते हुए भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे…”