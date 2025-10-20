Delhi Pollution : दिवाली से पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर पहुंचा, आनंद विहार में AQI 400 पार

नई दिल्ली। आज 20 अक्टूबर को, जहां पूरा देश दीपावली का जश्न मना रहा है। वहीं, ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में लोगों की सेहत पर प्रदूषण की बुरी नजर है। दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि रविवार शाम को ही AQI 300 से ऊपर यानी ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच गया था। दिल्ली-NCR में दिवाली पर पटाखों के जलाने से पहले ही हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंच गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है।

दिवाली के बाद AQI की स्थिति और भी खतरनाक स्थिति में पहुंचने की संभावना है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप (GRAP) के स्टेज-II को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है. दिल्ली की हवा ने एक बार फिर सरकार और लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। AQI प्रतिदिन खतरनाक स्थिति पर पहुंचते जा रहा है। सोमवार सुबह 8 बजे दिल्ली के आनंद विहार का AQI सबसे ज्यादा किया गया है, जबकि सबसे कम श्री अरबिंदो मार्ग का दर्ज किया गया है। वहीं, ओवरऑल AQI की बात करें तो यह 337 पहुंच गया है। दिल्ली के 35 से ज्यादा इलाकों में प्रदूषण का रेड अलर्ट जारी किया है।

32 इलाकों में AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा

32 इलाकों में AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जहां AQI 300 से 400 के बीच दर्ज किया है। वहीं, दो इलाकों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। यहां AQI 400 पार हो गया है। कोहरे और प्रदूषण की परत ने इलाकों में डेरा डाल दिया है। अलीपुर में 319, शादीपुर में 309, NSIT द्वारका-367, ITO में 351, सिरी फोर्ट में 362, मंदिर मार्ग में 344, आरके पुरम में 375, पंजाबी बाग में 383, आया नगर में 305, नॉर्थ कैंपस में 327 AQI दर्ज किया है।

इन इलाकों में AQI 400 पार पहुंचा

इसके अलावा, लोधी रोड में 319, CRRI मथुरा रोड में 327, पूडा में 371, आईजीआई एयरपोर्ट में 297, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 355, नेहरू नगर में 388, द्वारका सेक्टर-8 में 354, पपड़गंज में 367, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में 357, अशोक विहार में 389, सोनिया विहार में 308, जहांगीरपुरी में 387, रोहिणी में 368, विवेक विहार में 356, मेयर ध्यानचंद स्टेडियम में 336, नरेला में 305, ओखला फेस-2 में 363, बवाना में 368, मुंडका में 303, इहबास दिलशाद गार्डन में 327, चांदनी चौक में 337 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 217 AQI दर्ज किया गया हैं, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है. सोमवार सुबह 8 बजे आनंद विहार का AQI सबसे ज्यादा 414, जबकि वजीरपुर का AQI 407 दर्ज किया गया है।