India Open 2026 : चिड़ियों की बीट से लेकर स्टैंड में बंदर और प्रदूषण तक… दिल्ली में इंडिया ओपन 2026 का आयोजन विवादों में घिरा

India Open 2026 : दिल्ली में खेले जा रहे इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयोजन की कमियां, खराब हालात और चौंकाने वाली घटनाओं की एक सीरीज़ देखने को मिली है, जिसमें खिलाड़ी लगातार आपत्तियां उठा रहे हैं। जिनमें चिड़ियों की बीट से लेकर स्टैंड में बंदर और प्रदूषण तक मुद्दे शामिल हैं। इस बीच, शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इन मुद्दों को उठाया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “ओलंपिक का सपना देख रहे हैं?  वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? पक्षियों की बीट की वजह से इंटरनेशनल बैडमिंटन मैच रुक गए। स्टैंड्स में बंदर देखे गए। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की वजह से इंटरनेशनल खिलाड़ी टूर्नामेंट से हट रहे हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी सही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बारे में बात कर रहे हैं। यह सब दिल्ली में इंडिया ओपन सुपर 750 में हो रहा है।”

भारत और सिंगापुर के बीच रोका गया मैच

भारत के एच एस प्रणॉय और सिंगापुर के लोह कीन यू के बीच गुरुवार (15 जनवरी) को दूसरे राउंड का मैच स्टेडियम में अचानक रोक दिया गया। कोर्ट 1 पर खेल दो बार प्रभावित हुआ, क्योंकि छत से खेलने की जगह पर चिड़ियों की बीट गिर रही थी। इस घटना ने खिलाड़ियों की सुरक्षा और प्रशासनिक कमियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह ऐसे समय में हुआ है जब उसी जगह, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, इस साल के आखिर में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है – यह एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसकी मेज़बानी भारत 17 साल बाद करेगा।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें अधिकारियों को टिशू और वाइप्स से प्रभावित जगह को साफ करते देखा गया। मैच में हार के बाद भारतीय खिलाड़ी प्रणॉय ने कहा, “यह चिड़िया की बीट थी जिसकी वजह से गेम रुक गया।” लोह छत की तरफ देखकर असहज हो गए और जब उन्होंने फर्श की तरफ देखा तो उन्हें घिन आई।

स्टैंड में दिखा बंदर और प्रदूषण की भी शिकायत

इसके अलावा, बुधवार को टूर्नामेंट के एक मैच के दौरानबंदर को दर्शकों की गैलरी में देखा गया तो अधिकारियों को एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस घटना ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लोह ने दिल्ली के प्रदूषण के अपनी फिजिकल हेल्थ पर पड़ने वाले असर के बारे में बात की। इससे पहले, डेनमार्क के वर्ल्ड नंबर 3 एंडर्स एंटोनसेन ने बताया था कि उन्होंने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था और दिल्ली में “बहुत ज़्यादा” प्रदूषण के कारण बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) से $5,000 का जुर्माना लगा था।

एक और डेनिश खिलाड़ी, मिया ब्लिचफेल्ट, जिन्होंने पिछले साल खेलने की स्थितियों की आलोचना की थी, उन्होंने अपना पहला राउंड जीतने के बाद एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि IG स्टेडियम में नए हॉल में शिफ्ट होने के बावजूद स्थितियाँ अभी भी खराब हैं। ब्लिचफेल्ट ने PTI से एक इंटरव्यू में कहा, “मुझे उम्मीद थी कि यह दूसरे हॉल से बेहतर होगा, लेकिन यह अभी भी बहुत गंदा है, और खिलाड़ियों के लिए स्थितियाँ सच में बहुत खराब हैं।”

