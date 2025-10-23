  1. हिन्दी समाचार
  3. लालू यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया तंज, कहा- राजद में है परिवार वाद

बिहार को 20 दिन के अंदर अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने है। पहले चरण का मतदान छह नवंबर को होना है। वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस बीच पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है।

By Satish Singh 
Updated Date

पढ़ें :- बिहार विधासभा चुनाव: जिसने मां राबड़ी देवी को चुनाव हराया अब वह तेजस्वी के सामने लड़ रहा है चुनाव

गुरुवार को महागबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना सीएम का उम्मीदवार घोषित किया है। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के अलावा किसी और को सत्ता नहीं दे सकते है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनके परिवार का ही सदस्य मुख्यमंत्री बने। उनकी पार्टी परिवारवाद करती है। राजद से कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नही बन सकता है। ?

रविशंकर प्रसाद ने कहा तेजस्वी यादव धारा 420 के आरोपी

बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता और राघोपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी तेजस्वी यादव को लेकर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने बड़ बयान दिया है। उन्होने कहा कि तेजस्वी यादव धारा 420 के आरोपी है। प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता को 32.5 साल की सजा हो चुकी है। उनके ऊपर दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तेजस्वी यादव भी आईपीसी की धारा 420 के आरोपी हैं। बिहार की जनता समझती है कि बिहार का विकास किसने किया है और कौन करेगा।

पढ़ें :- महागठबंधन का सीएम फेस बनते ही तेजस्वी ने भरी हुंकार, बोले- बिहार की 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को उखाड़कर फेंकेंगे
