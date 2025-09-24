सभी वैध पहचान और रिकॉर्ड होने के बावजूद भी गुजरात के पेथापुर बस्ती में 400 से अधिक परिवारों के घर ‘अवैध’ बताकर उजाड़ दिए गए: राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा​ कि, गरीब, दलित और गरीबों के पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जबकि अडानी के लिए हजारों एकड़ जमीन मुफ्त में या मात्र एक रुपये की। वहीं, गांधीनगर, गुजरात के पेथापुर बस्ती में 400 से अधिक परिवारों के घर ‘अवैध’ बता कर उजाड़ दिए गए।

राहुल गांधी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके साथ ही लिखा कि, गुजरात मॉडल स्पष्ट है-दलितों, पिछड़े वर्ग और गरीबों के लिए बुलडोज़र, जबकि अडानी के लिए हजारों एकड़ ज़मीन मुफ्त में या मात्र ₹1 की। गांधीनगर, गुजरात के पेथापुर बस्ती में 400 से अधिक परिवारों के घर ‘अवैध’ बता कर उजाड़ दिए गए, जबकि उनके पास बिजली के बिल, टैक्स रसीदें, राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध पहचान और रिकॉर्ड मौजूद थे।

उन्होंने आगे कहा, गुजरात ही नहीं, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और कई मामलों में, जैसा कि गांधीनगर में था, लोगों के पास अदालतों द्वारा दिए गए स्टे आदेश भी मौजूद थे। बीजेपी को साफ़ पता है कि वो असली जनादेश के जरिए सरकार नहीं बना सकते; उनकी सरकार चोरी से और संस्थाओं पर कब्ज़ा कर बनती है। इसलिए वो गरीबों के अधिकार छीन लेते हैं, और देश की संपत्ति को अपने कुछ अरबपति मित्रों को सौंप देते हैं। भारत का लोकतंत्र जनता के अधिकारों के लिए है, और उनके लिए ही चलेगा। BJP और उसके मित्रों की देश से चोरी हम चलने नहीं देंगे।