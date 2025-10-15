Dev Uthani Ekadashi 2025 Date : देव उठनी एकादशी से शुरू होंगे सभी शुभ काम , जानिए तिथि और मुहूर्त

  1. हिन्दी समाचार
देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विधान होता है। हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाने का विधान है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Dev Uthani Ekadashi 2025 Date : देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विधान होता है। हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं और धरती पर शुभ कार्यों की शुरुआत होती है।  शादी-विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य इस दिन से किए जा सकते हैं। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन गन्ने की पूजा और दान देने का बहुत पुनीत फल मिलता है। यह पर्व देवताओं के गंगा में स्नान करने और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।

देवउठनी एकादशी 2025 तिथि
ज्योतिष पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि 01 नवंबर को सुबह 09 बजकर 12 मिनट पर आरंभ होगी। वहीं इस तिथि का अंत 02 नवंबर को सुबह 07 बजकर 32 मिनट पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी 01 नवंबर को मनाई जाएगी।

देवउठनी एकादशी के दिन दान देना, दीप जलाना और गंगा में स्नान करने से जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। वाराणसी की घाटों पर लाखों दीपों की रोशनी और भक्तों की भक्ति इसे अन्य दिवाली समारोहों से बिल्कुल अलग और खास बनाती है।

