टीम इंडिया के सिलेक्शन के लिए BCCI मुख्यालय पहुंचे देवजीत सैकिया और अजीत अगरकर; जानें- इंग्लैंड दौरे के लिए संभावित स्क्वाड

Team India Selection for England tour: आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए आज भारतीय टीम के ऐलान की पूरी संभावना है। टीम के सिलेक्शन के लिए मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में चयन समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया पहुंच चुके हैं। बैठक में खिलाड़ियों के चयन के साथ-साथ नए टेस्ट कप्तान के नाम पर भी मुहर लगनी है।

📍 BCCI Headquarters, Mumbai

Honorary Secretary Mr Devajit Saikia and the Men's Selection Committee is here to pick the team for the upcoming India's tour to England.#TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/IzqAeqFyAA

— BCCI (@BCCI) May 24, 2025