Dhanteras 2025 : धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है, जानें डेट और शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2025 : धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करते हैं। मान्यता के अनुसार, धनतेरस के दिन कुछ वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ होता है, जबकि कुछ चीजों को लेना अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ वस्तुएं को घर पर लाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।

1.धनतेरस पर 5 पान के पत्ते खरीदकर लक्ष्मी जी को चढ़ाना चाहिए।

2.धन त्रयोदशी यानी धनतेरस पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति भी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है।

3.धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, खासकर पीतल और तांबे के बर्तन।

4.धनतेरस के दिन झाडू, नमक और धनिया खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। इन्हें खरीदने से घर में

5.धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है।

6.धनतेरस पर शंख खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को काफी पसंद है।

7.धनतेरस के दिन नुकीली या कांच की चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है।