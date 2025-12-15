Box Office Collection Day 10 : ‘धुरंधर’ की संडे की सुनामी में ध्वस्त हुए ‘जवान’, ‘पठान’, ‘RRR’ और ‘एनिमल’ के रिकॉर्ड

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म ‘धुरंधर’ ने कमाई के मामले में दूसरे हफ्ते सबकी छुट्टी कर दी है। इसके साथ ही ये दूसरे वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने रविवार को अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है। साथ ही कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है।

‘धुरंधर’ ने 10वें दिन रचा इतिहास

इस फिल्म ने 10वें दिन इतिहास रच दिया है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर’ ने 10वें दिन यानी रविवार को 58.00 करोड़ रुपये की बम्पर कमाई की है। कमाई के लिहाज से इस फिल्म ने 10वें दिन अपना ही रेकॉर्ड तोड़ डाला है। इसनें ओपनिंग डे से भी अधिक अब तक की सबसे अधिक कमाई की है। वहीं शनिवार को भी इसने धुआं उड़ा दिया था और 53 करोड़ की शानदार कमाई की थी। कुल मिलाकर इस फिल्म ने अब तक 350.75करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

‘धुरंधर’ ने ‘जवान’, ‘पठान’ जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड ध्वस्त

वहीं इस फिल्म ने 10वें दिन की कमाई के मामले में शाहरुख खान की ‘जवान’ (31.8 करोड़ रुपये), ‘पठान’ (14 करोड़ रुपये) और रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ (36 करोड़ रुपये) से भी अधिक कमाई करके इतिहास रच दिया है। इसके आलावा इसने ‘पुष्पा 2’ ( हिन्दी: 46 करोड़ रुपये), ‘बाहुबली 2’ (34.5 करोड़ रुपये हिन्दी में), ‘कांतारा: चैप्टर 1 (14.25 करोड़ रुपये हिन्दी में), ‘RRR’ (20.5 करोड़ रुपये) जैसी तमाम टॉप फिल्मों के 10वें दिन की कमाई को बुरी तरह पछाड़ दिया है।

जानें ‘धुरंधर’ की वर्ल्डवाइड कितनी की कमाई

वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने जहां 9 दिनों में 446.25 करोड़ रुपये की कमाई की, वहीं अब 10 दिनों में ये 530.75 करोड़ रुपये के करीब हो चुकी है। विदेशों में जहां 9 दिनों में इसने 95 करोड़ रुपये की कमाई की थी वहीं अब 10 दिनों में फिल्म का कलेक्शन 110 करोड़ के करीब है।