Dhurandhar Box Office New Records : 800 करोड़ क्लब में हो गई ‘धुरंधर’ की एंट्री, पांचवें वीकएंड में फिल्म ने दर्ज किए यह दो नए रिकॉर्ड

मुंबई। फिल्म ‘धुरंधर’ की रिलीज को आज सोमवार को 32 दिन पूरे हो गए हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 05 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी। पहले दिन से ही यह फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस आंकड़ों से चौंका रही है। यह रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है। साथ ही 2025 की भी यह सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। पांचवें वीकएंड में इसने दो नए रिकॉर्ड बनाए हैं।

पांचवें वीकएंड में फिल्म ने बनाए दो ‘धुरंधर’ रिकॉर्ड

पूरे दिसंबर ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया। जनवरी के पहले वीकएंड में भी इसका जलवा खूब देखने को मिला। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ‘धुरंधर’ ने पांचवें सप्ताहांत में दो नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड है कि यह फिल्म पांचवें वीकएंड में अब तक का सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म है। तरण आदर्श ने आज सोमवार को अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है।

‘छावा’ और ‘स्त्री 2’ को दी पटखनी

तरण आदर्श ने अपने साझा किए गए पोस्ट में लिखा है कि ‘धुरंधर’ पांचवें सप्ताहांत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस मामले में फिल्म ने ‘छावा’, ‘स्त्री 2’ और ‘पुष्पा 2’ का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। पांचवें वीकएंड में टॉप कलेक्शन जुटाने के मामले में फिल्मों का क्रम इस तरह है: धुरंधर 35.80 करोड़ रुपये, छाव 22 करोड़ रुपये, स्त्री 2 16 करोड़ रुपये व पुष्पा 2 (हिंदी) 14 करोड़ रुपये कमाई की थी।

क्या है दूसरा रिकॉर्ड?

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त अभिनीत फिल्म का दूसरा रिकॉर्ड यह है कि कल रविवार 31वें दिन तक इस फिल्म ने सिर्फ एक दिन छोड़कर बाकी 30 दिन डबल डिजिट में कमाई की है। यह उपलब्धि पहले कभी नहीं देखी गई है। पांचवें सप्ताहांत में कलेक्शन कुछ इस तरह रहा है:

पांचवें शुक्रवार: 9.70 करोड़ रुपये

पांचवें शनिवार: 12.60 करोड़ रुपये

पांचवें रविवार: 13.50 करोड़ रुपये

क्या 800 करोड़ी बन गई है फिल्म?

तरण आदर्श के मुताबिक ‘धुरंधर’ की 800 करोड़ क्लब में भी एंट्री हो चुकी है। फिल्म का कलेक्शन कुछ इस तरह है:

पहला सप्ताह: 218 करोड़ रुपये

दूसरा सप्ताह: 261.50 करोड़ रुपये

तीसरा सप्ताह: 189.30 करोड़ रुपये

चौथा सप्ताह: 115.70 करोड़ रुपये

पांचवां वीकएंड: 35.80 करोड़ रुपये

टोटल कलेक्शन: 820.30 करोड़ रुपये