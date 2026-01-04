‘धुरंधर’ के गाने ‘शरारत’ को मिले 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज, आयशा खान ने लिखा प्यारा पोस्ट

  1. हिन्दी समाचार
फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों का ध्यान खींच रही है। यह फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसके गाने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आयशा खान (Ayesha Khan) और क्रिस्टल डिसूजा (Crystal D'Souza) पर फिल्माया गया डांस नंबर 'शरारत' भी काफी पॉपुलर हो गया है।

By संतोष सिंह 
मुंबई। फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों का ध्यान खींच रही है। यह फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसके गाने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आयशा खान (Ayesha Khan) और क्रिस्टल डिसूजा (Crystal D’Souza) पर फिल्माया गया डांस नंबर ‘शरारत’ भी काफी पॉपुलर हो गया है। इस गाने ने यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज पार कर लिए हैं। इस मौके पर आयशा खान (Ayesha Khan) ने इंस्टाग्राम पर दिल छू लेने वाली एक पोस्ट लिखी है।

आयशा ने लिखी प्यारी पोस्ट

आयशा ने इंस्टाग्राम पर थिएटर के अंदर का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें नजर आ रहा है कि वह फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) देख रही हैं। जैसे ही गाना आया, वह मुस्कुराईं और साथ में गाने लगीं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा ‘100 मिलियन व्यूज! (100 Million Views)दर्शकों से भरे थिएटर में बड़े पर्दे पर खुद को देखना सच में एक शानदार अनुभव है। ‘शरारत’ के लिए मुझे जितना प्यार मिला, वह जबरदस्त है। शरारत में लेने के लिए छाबड़ा सर आपका धन्यवाद! ऐसे ही लोगों की जिंदगी बदलते रहिए! आप भगवान के भेजे हुए दूत हैं। आदित्य धर मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका धन्यवाद! क्या दूरदर्शी इंसान हैं आप।’

आयशा खान ने लोगों का अदा किया शुक्रिया

आयशा खान (Ayesha Khan) ने आगे लिखा ‘मैं अपने दर्शकों से वादा करती हूं कि मैं यहां राज करने आई हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये हुनर कड़ी मेहनत से आता है। मुझे अपनी कला और भगवान पर इतना भरोसा है कि एक दिन मेरे पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास ऐसा परिवार है जो हर हाल में मेरा साथ देता है! मेरी रीढ़ की हड्डी है। मुश्किल और अच्छे समय में साथ देने के लिए सर्वेश शशि को धन्यवाद। शहबाज खान आपका शुक्रिया कि आप हैं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। उम्मीद है 2026 हमारे जीवन में शानदार चीजें लेकर आएगा।’

‘शरारत’ गाने के बारे में

‘शरारत’ गाना ‘धुरंधर’ में एक शादी के जश्न के दौरान होता है। इसमें आयशा खान (Ayesha Khan) और क्रिस्टल डिसूजा ने शानदार डांस किया है। इस गाने को शाश्वत सचदेव ने कंपोज किया है। इसे मधुबंती बागची और जैस्मीन सैंडलस ने गाया है। विजय गांगुली ने इस गाने को कोरियोग्राफ किया है।

‘धुरंधर’ की कास्ट

‘धुरंधर’ एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं। इसमें अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और संजय दत्त भी हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही है। 2025 में भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

