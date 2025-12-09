  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. Dhurandhar OTT Release : फिल्म ‘धुरंधर’ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब और कहां होगी रिलीज, सामने आया बड़ा अपडेट

Dhurandhar OTT Release : फिल्म ‘धुरंधर’ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब और कहां होगी रिलीज, सामने आया बड़ा अपडेट

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Bollywood actor Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Film 'Dhurandhar') धमाल मचा रही है। इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया है कि आते ही बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर छा गई है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई आदित्य धर की स्पाइ एक्शन थ्रिलर (Spy Action Thriller) को हर कोई देखने में लगा हुआ है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Bollywood actor Ranveer Singh) की फिल्म ‘धुरंधर’ (Film ‘Dhurandhar’) धमाल मचा रही है। इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया है कि आते ही बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर छा गई है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई आदित्य धर की स्पाइ एक्शन थ्रिलर (Spy Action Thriller) को हर कोई देखने में लगा हुआ है। जहां एक तरफ सिनेमाघरों पर इसे देखने का क्रेज है वहीं दूसरी तरफ फैंस इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं।

पढ़ें :- फिल्म ‘धुरंधर’ की रिलीज से पहले बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान के पुलिस अफसर की पत्नी ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट आया सामने

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ के ओटीटी राइट्स 130 करोड़ में बिक गए हैं। ‘धुरंधर’ के दोनों ही पार्ट्स की डील नेटफ्लिक्स के साथ हुई है। जिसमें 65 करोड़ का ‘धुरंधर’-1 और 65 करोड़ में ‘धुरंधर’-2। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ओटीटी के नियमों के मुताबिक कोई भी हिंदी फिल्म रिलीज के 8 हफ्तों बाद ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है। इसका मतलब ये है कि फिल्म जनवरी आखिर में या फरवरी की शुरुआत में ओटीटी पर रिलीज होगी।

पढ़ें :- VIDEO : फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' का Deleted Scene लीक, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

बॉक्स ऑफिस पर धमाका जारी

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। चार दिन में ही इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने चार दिन में 126 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म को 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। बता दें ‘धुरंधर’ का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा।

‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। इस फिल्म की खासियत ये है कि इसके हीरो के साथ विलेन की भी खूब तारीफ हो रही है। अक्षय खन्ना फिल्म में रहमान डकैत के किरदार में नजर आए हैं और उनके लिए फैंस खूब दीवाने हो रहे हैं। अक्षय खन्ना की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Dhurandhar OTT Release : फिल्म 'धुरंधर' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब और कहां होगी रिलीज, सामने आया बड़ा अपडेट

Dhurandhar OTT Release : फिल्म 'धुरंधर' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब और कहां...

Bigg Boss-19 Winner : गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' के बने विनर, सलमान खान के शो को किया अपने नाम

Bigg Boss-19 Winner : गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' के बने विनर,...

खूबसूरत टेनिस खिलाड़ी और मॉडल के साथ नजर आए युवराज सिंह, फैंस बोले- लगता है मायके गई हैं भाभी

खूबसूरत टेनिस खिलाड़ी और मॉडल के साथ नजर आए युवराज सिंह, फैंस...

Bigg Boss Season 19 Winner : बिग बॉस 19 के विनर हैं अमाल मलिक, स्क्रीन पोल का दावा

Bigg Boss Season 19 Winner : बिग बॉस 19 के विनर हैं...

Bigg Boss Season 19 Winner : होस्ट सलमान खान आज रात विनर अनाउंस करने के लिए पूरी तरह हैं तैयार

Bigg Boss Season 19 Winner : होस्ट सलमान खान आज रात विनर...

Bigg Boss 19 Voting Lines Closed : फरहाना से गौरव तक की धमाकेदार परफॉर्मेंस, वोटिंग लाइन बंद, आधी रात को होगा ट्विस्ट!

Bigg Boss 19 Voting Lines Closed : फरहाना से गौरव तक की...