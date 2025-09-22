  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Health Tips : डायबिटीज वाले बेफिक्र होकर रखें नवरात्र का व्रत! ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेंगे डाइट टिप्स

Health Tips : डायबिटीज वाले बेफिक्र होकर रखें नवरात्र का व्रत! ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेंगे डाइट टिप्स

आज से नवरात्रि शुरू हो हो गया है। ऐसे में माँ दुर्गा के भक्त नौ दिन व्रत रखेंगे। वहीं लोग  लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, उनके मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या वे व्रत रख सकते हैं और अगर हां, तो कैसे?डायबिटीज में ब्लड शुगर का लेवल बहुत जल्दी ऊपर-नीचे हो सकता है, इसलिए उपवास के दौरान बरतना बहुत ज़रूरी है। घबराइए नहीं क्योंकि आप सही डाइट प्लान और कुछ टिप्स को अपनाकर सुरक्षित रूप से व्रत कर सकते हैं। आइए जानते हैं  ऐसे डाइट टिप्स जो आपके ब्लड शुगर कंट्रोल रखेंगे जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

आज से नवरात्रि शुरू हो हो गया है। ऐसे में माँ दुर्गा के भक्त नौ दिन व्रत रखेंगे। वहीं लोग  लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, उनके मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या वे व्रत रख सकते हैं और अगर हां, तो कैसे?डायबिटीज में ब्लड शुगर का लेवल बहुत जल्दी ऊपर-नीचे हो सकता है, इसलिए उपवास के दौरान बरतना बहुत ज़रूरी है। घबराइए नहीं क्योंकि आप सही डाइट प्लान और कुछ टिप्स को अपनाकर सुरक्षित रूप से व्रत कर सकते हैं। आइए जानते हैं  ऐसे डाइट टिप्स जो आपके ब्लड शुगर कंट्रोल रखेंगे जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी।

पढ़ें :- World Alzheimer's Day: सिर्फ भूलना ही नहीं ये लक्षण भी देते हैं अल्जाइमर का संकेत

थोड़ा-थोड़ा करके खाएं

व्रत में एक ही बार में बहुत ज्यादा ना खाएं बल्कि दिनभर में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाएं जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ेगा। आप हर 2-3 घंटे में कुछ खा सकते हैं, जैसे एक छोटा बाउल फ्रूट सलाद, कुछ मेवे या पनीर का एक टुकड़ा।

ज्यादा से ज्यादा पिएं पानी

व्रत के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। पानी के साथ-साथ, आप नारियल पानी, छाछ, या नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। ये न केवल आपको हाइड्रेटेड रखेंगे, बल्कि ब्लड शुगर को भी स्थिर रखने में मदद करेंगे। फल के जूस से बचें।

पढ़ें :- Health Tips : वो माइग्रेन का इलाज कराती रहीं, लेकिन समस्या की वजह जानकर उड़ गए होश ,उसे अब मोबाइल देखना तक गवारा नहीं

कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन

व्रत में साबूदाना खिचड़ी या आलू के चिप्स खाने को ना चुने बल्कि ऐसे फूड्स चुनें जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन हो। जैसे- कुट्टू का आटा, समा के चावल और राजगिरा। आप पनीर, दही और मखाने को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे आपका पेट भरा रहता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है।

शुगर और फ्राइड फूड्स से दूरी बनाएं

व्रत में लोग आलू चिप्स, पूड़ी या मिठाइयां ज्यादा खाते हैं, जिससे  ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। आप एयर-फ्राइड या भुनी हुई चीजें खा सकते हैं। शकरकंद को उबालकर या भूनकर खाएं और चीनी की जगह गुड़ या स्टीविया का इस्तेमाल करें।

अपनी दवाएं समय पर लें

पढ़ें :- Healthcare Tips : Vitamin-D की कमी है तो भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, दावा भी नहीं करेगा असर

यह सबसे जरूरी टिप है। व्रत के दौरान अपनी दवाएं और इंसुलिन डॉक्टर के बताए अनुसार ही लें। अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें कि दवा का समय और मात्रा क्या होनी चाहिए। दिन में 2-3 बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें। अगर आपको कमजोरी, चक्कर या कोई और दिक्कत महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस आसान टिप्स को अपनाकर आप व्रत अच्छे से रह सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती हैं। आप मातारानी की कृपया पा सकते हैं।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Health Tips : डायबिटीज वाले बेफिक्र होकर रखें नवरात्र का व्रत! ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेंगे डाइट टिप्स

Health Tips : डायबिटीज वाले बेफिक्र होकर रखें नवरात्र का व्रत! ब्लड...

Shardiya Navratri 2025 :  नवरात्रि के व्रत में बनाएं ये Satvik स्मूदी ,  दिनभर शरीर में बनी रहेगी भरपूर एनर्जी

Shardiya Navratri 2025 :  नवरात्रि के व्रत में बनाएं ये Satvik स्मूदी...

Sharadiya Navratri Healthy Foods : शारदीय नवरात्रि के उपवास में खाएं खास फूड्स , नहीं होगी थकान और सुस्ती

Sharadiya Navratri Healthy Foods : शारदीय नवरात्रि के उपवास में खाएं खास...

World Alzheimer's Day: सिर्फ भूलना ही नहीं ये लक्षण भी देते हैं अल्जाइमर का संकेत

World Alzheimer's Day: सिर्फ भूलना ही नहीं ये लक्षण भी देते हैं...

Guava intake : अमरूद का सेवन इन लोगों को नहीं करना चाहिए  ,  लेने के देने भी पड़ सकते हैं

Guava intake : अमरूद का सेवन इन लोगों को नहीं करना चाहिए  , ...

Health Tips : वो माइग्रेन का इलाज कराती रहीं, लेकिन समस्या की वजह जानकर उड़ गए होश ,उसे अब मोबाइल देखना तक गवारा नहीं

Health Tips : वो माइग्रेन का इलाज कराती रहीं, लेकिन समस्या की...