Health Tips : डायबिटीज वाले बेफिक्र होकर रखें नवरात्र का व्रत! ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेंगे डाइट टिप्स

आज से नवरात्रि शुरू हो हो गया है। ऐसे में माँ दुर्गा के भक्त नौ दिन व्रत रखेंगे। वहीं लोग लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, उनके मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या वे व्रत रख सकते हैं और अगर हां, तो कैसे?डायबिटीज में ब्लड शुगर का लेवल बहुत जल्दी ऊपर-नीचे हो सकता है, इसलिए उपवास के दौरान बरतना बहुत ज़रूरी है। घबराइए नहीं क्योंकि आप सही डाइट प्लान और कुछ टिप्स को अपनाकर सुरक्षित रूप से व्रत कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे डाइट टिप्स जो आपके ब्लड शुगर कंट्रोल रखेंगे जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी।

थोड़ा-थोड़ा करके खाएं

व्रत में एक ही बार में बहुत ज्यादा ना खाएं बल्कि दिनभर में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाएं जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ेगा। आप हर 2-3 घंटे में कुछ खा सकते हैं, जैसे एक छोटा बाउल फ्रूट सलाद, कुछ मेवे या पनीर का एक टुकड़ा।

ज्यादा से ज्यादा पिएं पानी

व्रत के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। पानी के साथ-साथ, आप नारियल पानी, छाछ, या नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। ये न केवल आपको हाइड्रेटेड रखेंगे, बल्कि ब्लड शुगर को भी स्थिर रखने में मदद करेंगे। फल के जूस से बचें।

कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन

व्रत में साबूदाना खिचड़ी या आलू के चिप्स खाने को ना चुने बल्कि ऐसे फूड्स चुनें जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन हो। जैसे- कुट्टू का आटा, समा के चावल और राजगिरा। आप पनीर, दही और मखाने को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे आपका पेट भरा रहता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है।

शुगर और फ्राइड फूड्स से दूरी बनाएं

व्रत में लोग आलू चिप्स, पूड़ी या मिठाइयां ज्यादा खाते हैं, जिससे ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। आप एयर-फ्राइड या भुनी हुई चीजें खा सकते हैं। शकरकंद को उबालकर या भूनकर खाएं और चीनी की जगह गुड़ या स्टीविया का इस्तेमाल करें।

अपनी दवाएं समय पर लें

यह सबसे जरूरी टिप है। व्रत के दौरान अपनी दवाएं और इंसुलिन डॉक्टर के बताए अनुसार ही लें। अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें कि दवा का समय और मात्रा क्या होनी चाहिए। दिन में 2-3 बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें। अगर आपको कमजोरी, चक्कर या कोई और दिक्कत महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस आसान टिप्स को अपनाकर आप व्रत अच्छे से रह सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती हैं। आप मातारानी की कृपया पा सकते हैं।