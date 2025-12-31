  1. हिन्दी समाचार
  3. New Year 2026: पार्टी की मस्ती न पड़े अगले दिन पर भारी, इन 5 तरीकों से दूर करें हैंगओवर

नए साल का जश्न  हर कोई मनायेगा  बस सबका अपना अपना तरीका अलग है न्यू ईयर सेलीब्रेट का तरीका अलग है . मोस्टली जगह म्यूजिक, दोस्तों के साथ पार्टी और देर रात तक एन्जॉय, ये सब नए साल की खूबसूरती हैं। लेकिन कई बार इस जश्न (New Year Party 2026) के बाद अगली सुबह सिर दर्द, थकान, उलझन, मतली और कमजोरी जैसी समस्याएं सामने आती हैं, जिसे हम आमतौर पर हैंगओवर कहते हैं। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार हैंगओवर का सबसे पक्का इलाज समय है और इसके लक्षण 24 घंटे तक रह सकते हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ आसान और कारगर उपाय (How to Get Rid of Hangover) अपनाकर आप खुद को बेहतर महसूस करा सकते हैं। आज हम आपको अपने  इस आर्टिकल  में बताएँगे कि हैंगओवर को  कैसे भगाए

खूब पानी और जूस पिएं

शराब शरीर को डिहाइड्रेट कर देती है, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। यही हैंगओवर की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इसलिए सुबह उठते ही अपनी पानी की बोतल भर लें और थोड़ी-थोड़ी देर पर पानी पीते रहें। नारियल पानी, नींबू पानी या ताजे फलों का जूस भी फायदेमंद हो सकता है। ध्यान रखें कि हैंगओवर उतारने के लिए दोबारा शराब पीना बिल्कुल सही तरीका नहीं है। इससे आपकी  तबियत और खराब  हो सकती  है.

हल्का और सादा खाना खाएं

 हैंगओवर के दौरान पेट सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे में भारी, मसालेदार या तला-भुना खाना नुकसानदेह हो सकता है। टोस्ट, बिस्किट, खिचड़ी या क्रैकर्स जैसे सादे और हल्के फूड्स ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं और पेट को भी राहत देते हैं। इसके अलावा, सब्जियों का सूप शरीर में खोए हुए नमक और पोटैशियम की भरपाई कर सकता है।

पेन किलर दवाओं में बरतें सावधान
अगर सिर दर्द या शरीर में दर्द ज्यादा हो रहा है, तो बिना पर्ची मिलने वाली पेनकिलर दवाएं थोड़ी राहत दे सकती हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करें। एस्पिरिन और आइबूप्रोफेन पेट में जलन बढ़ा सकते हैं, खासकर जब शरीर पहले से शराब के असर में हो। वहीं, शराब के साथ या उसके तुरंत बाद पैरासिटामोल लेने से लिवर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए दवा लेने से पहले सावधानी बेहद जरूरी है।
दोबारा नींद लें
नींद शरीर का सबसे अच्छा हीलर है। अगर हो सके, तो न्यू ईयर पार्टी के अगले दिन खुद को आराम दें और पूरी नींद लें। लंबी और गहरी नींद से शरीर को रिकवर करने का समय मिलता है और हैंगओवर के लक्षण धीरे-धीरे कम हो सकते हैं। कई बार जब आप दोबारा उठते हैं, तो सिर दर्द और थकान काफी हद तक गायब हो जाती है।
खुद को समय दें 
यह समझना जरूरी है कि हैंगओवर कोई एक झटके में ठीक होने वाली समस्या नहीं है। शरीर को खुद को ठीक करने के लिए समय चाहिए। इसलिए खुद पर ज्यादा दबाव न डालें, काम या जिम्मेदारियों को थोड़ा टालें और शरीर के संकेतों को समझें

 

 

 

 

