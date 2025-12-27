  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Health Care : गुड़हल के फूल में छिपा है सेहत के अनेकों राज , जानें use करने का तरीका

Health Care : गुड़हल के फूल में छिपा है सेहत के अनेकों राज , जानें use करने का तरीका

कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारी होती हैं जिनकी दवा हमारे घर  के किचन या गार्डेन में उपलब्ध रहती है।   गुड़हल का फूल औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसका पानी पीना सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। यह इम्युनिटी बढ़ाने, त्वचा को निखारने, बालों को मजबूत बनाने और वेट लॉस करने में सहायक होता है। इसके साथ  ही ब्लड शुगर और पाचन समस्याओं में भी राहत देता है। इसे बनाने के लिए ताजे गुड़हल के फूलों को उबालकर छान लें और स्वाद के लिए शहद या नींबू मिलाकर रोज सुबह सेवन करें।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारी होती हैं जिनकी दवा हमारे घर  के किचन या गार्डेन में उपलब्ध रहती है।  गुड़हल का फूल औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसका पानी पीना सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। यह इम्युनिटी बढ़ाने, त्वचा को निखारने, बालों को मजबूत बनाने और वेट लॉस करने में सहायक होता है। इसके साथ  ही ब्लड शुगर और पाचन समस्याओं में भी राहत देता है। इसे बनाने के लिए ताजे गुड़हल के फूलों को उबालकर छान लें और स्वाद के लिए शहद या नींबू मिलाकर रोज सुबह सेवन करें।

पढ़ें :- Health Care : इस ब्लड ग्रुप के लोगों को सबसे ज्यादा काटते हैं मच्छर, कहीं आप भी तो नहीं उनमें से एक नहीं?

इम्युनिटी को करता है मजबूत

गुड़हल के फूलों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यह बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है।

स्किन को बनाता है ग्लोइंग

गुड़हल का पानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है जिससे स्किन साफ और ग्लोइंग बनती है। यह मुंहासों और स्किन एलर्जी को भी कम करने में सहायक होता है।

पढ़ें :- Health Tips : ठंड में अलाव तापने की आदत पड़ सकती है भारी, सांस और स्किन को होते हैं ये बड़े नुकसान

बालों की सेहत में सुधार

गुड़हल का सेवन बालों की जड़ों को पोषण देता है, जिससे बालों का झड़ना  कम होता है और उनमें नेचुरल शाइन आती है।

ब्लड शुगर कंट्रोल करता है

डायबिटिक मरीजों के लिए यह पानी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को संतुलित करने में मदद करता है।

वजन घटाने में लाभदायक

पढ़ें :- Health Tips : महंगे सुपरफूड्स भूल जाएंगे! भुने चने और किशमिश का ये मेल है सेहत का खजाना

यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्निंग प्रॉसेज को बढ़ाता है, जिससे वेट लॉस करने में मदद मिलती है।

पाचन क्रिया को सुधारता है

गुड़हल का पानी गैस, एसिडिटि  और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में असरदार है। इसे रोजाना पीने से पेट साफ रहता है।

ऐसे बनाएं गुड़हल का पानी

2-3 ताजे लाल गुड़हल के फूल धोकर रखें। एक पैन में 2 कप पानी उबालें और उसमें फूल डालें।

  5-7 मिनट उबालें जब तक पानी गुलाबी या लाल रंग का न हो जाए।

पढ़ें :- Health Tips : तेजपत्ते की चाय में छुपा है सेहत का राज , वजन घटाने से अनिद्रा दूर करने तक में है Expert

  फिर छानकर इसमें शहद या नींबू मिलाकर सेवन करें।

  इसे सुबह खाली पेट पीना अधिक फायदेमंद होता है।

  गुड़हल का पानी एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करता है और इसे नियमित पीने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं।

 

 

 

 

पढ़ें :- Cavity Remedies: दांतों के कीड़ों को जड़ से खत्म करने के लिए किचन में मौजूद इन 3 चीजों का ऐसे करें इस्तेमाल

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Health Care : गुड़हल के फूल में छिपा है सेहत के अनेकों राज , जानें use करने का तरीका

Health Care : गुड़हल के फूल में छिपा है सेहत के अनेकों...

Health Care : इस ब्लड ग्रुप के लोगों को सबसे ज्यादा काटते हैं मच्छर, कहीं आप भी तो नहीं उनमें से एक नहीं?

Health Care : इस ब्लड ग्रुप के लोगों को सबसे ज्यादा काटते...

Health Tips : ठंड में अलाव तापने की आदत पड़ सकती है भारी, सांस और स्किन को होते हैं ये बड़े नुकसान

Health Tips : ठंड में अलाव तापने की आदत पड़ सकती है...

सांसों पर संकट : एयर प्यूरीफायर पर GST पर सुनवाई करते हुए HC ने केंद्र से मांगा 10 दिन में जवाब

सांसों पर संकट : एयर प्यूरीफायर पर GST पर सुनवाई करते हुए...

Health Tips : महंगे सुपरफूड्स भूल जाएंगे! भुने चने और किशमिश का ये मेल है सेहत का खजाना

Health Tips : महंगे सुपरफूड्स भूल जाएंगे! भुने चने और किशमिश का...

'एक पेड़ मां के नाम पूरा जंगल अडानी के नाम...' लखनऊ में कांग्रेस ने होर्डिंग लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ किया पोस्टर वार का आगाज

'एक पेड़ मां के नाम पूरा जंगल अडानी के नाम...' लखनऊ में...